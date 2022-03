Ricette per la Festa della Mamma: 10 piatti facili e sfiziosi

Foto Shutterstock | Jenny Sturm

Ecco le 10 ricette per la Festa della Mamma più buone da preparare con le vostre mani. Tra qualche giorno ci ritroveremo tutti a far festa alla donna più importante di tutte: la mamma. Preparare un pranzo per questa occasione è il modo migliore per fare loro un regalo speciale. Per un ottimo menu per la Festa della Mamma le ricette facili che vi proponiamo spaziano dagli antipasti a primi, dai secondi piatti ai dolci.

Noi vi consigliamo di usare i prodotti di stagione per dare al piatto un sapore più intenso e soprattutto di scegliere le ricette preferite dalle vostre mamme. Seguite i nostri suggerimenti per preparare un pranzo completo che lascerà la vostra mamma davvero senza parole.

Antipasti

Vediamo come cominciare il pranzo o la cena con le ricette di antipasti per la festa della mamma più sfiziosi e facili da realizzare in pochi minuti.

Carpaccio di salmone e avocado

Il carpaccio di salmone e avocado è perfetto da servire come antipasto. Si tratta di un piatto fresco e appetitoso che potete servire con crostini di pane. Questo antipasto gustoso conquisterà il cuore delle vostre mamme.

Prosciutto e melone

Prosciutto e melone è un antipasto delicato e leggero che non passa mai di moda. Il sapore fresco e dolce della frutta si sposa alla perfezione con quello più saporito dell’affettato. Scegliete un prosciutto crudo di ottima qualità e un melone maturo che sprigioni tutto il suo profumo.

Primi piatti

Vediamo ora le ricette dei primi piatti per la festa della mamma da preparare con pochi semplici passaggi.

Riso allo zafferano

Il riso allo zafferano ha un colore acceso che mette subito allegria ed è perfetto da portare in tavola per festeggiare la mamma. Si prepara in modo semplice e non occorre essere degli assi in cucina.

Tabulè di verdure

Con il tabulè di verdure portate in tavola un primo piatto fresco e particolare, perfetto da preparare per la festa della mamma. Si tratta di una sorta di insalata di cous cous e verdure e quindi si mangia fredda. Potete anche prepararla in anticipo.

Carbonara

Ed ecco un piatto classico ma sostanzioso e ideale per una occasione importante, cioè gli spaghetti alla carbonara. Gli ingredienti necessari sono pochi, ossia uova, guanciale e pecorino romano grattugiato. Pochi passaggi per la preparazione e porterete in tavola un piatto fumante amato da tutti.

Secondi piatti

Le ricette di secondi piatti per la festa della mamma che abbiamo scelto per voi vanno bene sia per chi apprezza la carne e sia per chi desidera mangiare dei piatti vegetariani ricchi di verdure.

Involtini di vitello e mortadella

Gli involtini di vitello e mortadella sono un secondo piatto saporito che diventano piatto unico se li accompagnate con del purè di patate. Questa ricetta è molto rapida in poco più di 30 minuti questi sfiziosi involtini saranno pronti in tavola.

Polpette di zucchine al forno

Le polpette di zucchine al forno sono un secondo piatto light che farà la felicità delle mamme che vogliono stare in forma! Potete realizzare con o senza patate, e anche con la ricotta. Insomma ce n’è per tutti i gusti e per soddisfare tutti i palati!

Dolci

Per quanto riguarda i dolci per la festa della mamma potete davvero sbizzarrirvi e preparare tante golosità che faranno commuovere tutti gli ospiti del vostro pranzo o cena!

Torta red velvet

Tra le torte per la festa della mamma più scenografiche vi suggeriamo di fare la torta red velvet, un dolce goloso e indimenticabile. Ogni boccone si scioglie in bocca perché realizzato con una crema a base di mascarpone, panna e philadelphia davvero morbida e golosa.

Cupcake per la festa della mamma

I cupcake per la festa della mamma sono dei deliziosi dolcetti morbidi sormontati da una golosa crema colorata. Li potete personalizzare e decorare con tanti frosting diversi, scegliendo il colore preferito dalla mamma.

Biscotti al cocco

Una delizia a cui è difficile dire di no: i biscotti al cocco sono davvero golosi e uno tira l’altro! Tra le ricette dolci per la festa della mamma questa è davvero semplice da realizzare e vi farà fare un figurone!