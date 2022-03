10 torte per la festa della mamma facili e gustose

Foto Shutterstock | Alesia.B



Le torte per la festa della mamma sono il modo migliore per festeggiare insieme questa giornata speciale che in Italia e in molti altri Paesi, cade la seconda domenica di maggio. Se ancora non avete deciso quale tra i dolci tipici di questa ricorrenza preparare per celebrare la mamma, vi diamo noi tante idee per delle torte speciali ma anche facili da fare per la festa della mamma. Così, se avete dei bambini, potete prepararle insieme a loro!

Ovviamente in questo elenco di ricette delle migliori torte per la festa della mamma non possono mancare i dolci che si ispirano ai colori e ai profumi del mese di maggio. Dalla torta alle fragole, ai dolci più semplici da fare come il rotolo dolce, dai più tradizionali come la classica crostata di frutta, fresca e gustosa ai dolci vegani per la festa della mamma senza latte, uova e burro.

Cheesecake alla nutella

Foto Shutterstock | Randall Skeffington

La cheesecake alla nutella è una variante più ricca e particolarmente gustosa della classica torta fredda a base di panna, mascarpone e philadelphia. Si prepara in pochi passaggi e usando pochi ingredienti, ma per la buona riuscita occorrerà farla riposare una notte intera in frigorifero. Quindi calcolate bene i tempi e preparatela in anticipo!

Millefoglie con crema chantilly e fragole

Foto Shutterstock | Alp Aksoy

Con la millefoglie alla crema chantilly e fragole potete preparare un dolce raffinato e degno delle migliori pasticcerie, usando della pasta sfoglia, panna montata e fragole mature e succose. Seguite la nostra ricetta passo passo e deliziate la mamma e tutta la famiglia con la vostra creazione!

Torta red velvet

Foto Shutterstock | Alexandra Harashchenko

Se cercate torte per la festa della mamma scenografiche, la torta red velvet è quella che fa al caso vostro. Con il suo colore acceso mette subito allegria ed è perfetta per mostrare tutto l’amore che provate per la vostra mamma. Ancora di più se userete uno stampo a cuore!

Torta sette veli

Foto Shutterstock | Mariko151825

La torta sette veli è un delizioso dolce ideato dal pasticcere Luigi Biasetto, che vinse anche un concorso internazionale. Questo dolce particolare è composto da vari strati golosi di Pan di Spagna, disco pralinato al cioccolato, bavarese alla nocciola, mousse al cioccolato, dischi di cioccolato fondente e il tutto ricoperto da una favolosa glassa a specchio.

Torta fragola e panna

Foto Shutterstock | istetiana

La torta fragole e panna è un dessert molto raffinato che potete portare in tavola dopo il pranzo domenicale, visto che la festa della mamma cade proprio la seconda domenica di maggio. Nella sua semplicità è davvero golosa, ed è una delle torte per la festa della mamma perfetta da offrirle per stupirla con un dolce fatto con le vostre mani.

Torta della nonna

Foto Shutterstock | OlgaBombologna

La torta della nonna è un vero e proprio classico che piace a grandi e bambini. Tra tutti i dolci per la festa della mamma che potete realizzare, questo è quello che ha meritato un nome che richiama la cucina casalinga, un nome che sa di buono e di ricordi d’infanzia. La torta della nonna è tipica della pasticceria ligure e toscana ma è da sempre una delle torte più amate, preparatela come torta per la festa della mamma e portatela in tavola al termine di un pranzo in famiglia o per una merenda speciale.

Torta alle pesche

Foto Shutterstock | MShev

Tra le torte per la festa della mamma che potete preparare, la torta alle pesche è sicuramente una delle più semplici, adatta anche alle meno esperte ai fornelli. Si tratta di un dolce soffice e profumato, morbido e dal sapore ricco grazie alla presenza della frutta fresca.

Rotolo dolce

Foto Shutterstock | Anastasia_Panait

Un rotolo dolce è tra le torte per la festa della mamma più veloci e facili da realizzare. Una volta che avrete informato il biscuit ci vorranno pochi minuti di cottura e potrete farcire il vostro rotolo come più vi piace, con panna e fragole, con crema al mascarpone, con marmellata o crema pasticcera.

Crostata di frutta

Foto Shutterstock | Arina P Habich

La crostata di frutta è una delle torta più conosciute e preparata in tutta Italia. Un vero e proprio classico della pasticceria, variante fresca e colorata della tradizionale crostata di marmellata. Potete realizzare questa torta per la festa della mamma utilizzando crema pasticcera e la sua frutta preferita, meglio ancora se di stagione, come fragole, kiwi e frutti di bosco. Sarà un successo assicurato!