La torta alle pesche è un dolce estivo e delizioso, un dessert perfetto per tutta la famiglia che potete servire a colazione, a merenda oppure dopo i pasti. La torta alle pesche è genuina e molto semplice , dato che siamo nel periodo giusto vi consigliamo di provarla, è buonissima e farà la felicità di tutti i vostri commensali. Per fare questa torta dovete usare delle pesche mature ma non sfatte, devono essere dolci.

Ingredienti

farina 250 gr

yogurt greco 125 gr

zucchero 150 gr

uova 2

lievito 1 bustina

limone 1

olio di semi 135 ml

pesche mature 2