Millefoglie con crema chantilly e fragole

Stendete la pasta sfoglia ad uno spessore di 2 -3 mm, poi dividetela in 12 rettangoli o quadrati tutti uguali, bucherellateli con la forchetta per fare in modo che in ottura non si gonfino. Mettete queste sfoglie in una teglia coperta di carta da forno, spolverizzatele con lo zucchero a velo e cuocetele in forno caldo a 180° per dieci minuti fino ad avere la superficie dorata.