La torta della nonna è una ricetta dolce che fa parte della tradizione italiana, è tipica del periodo autunnale soprattutto perché è più facile reperire i pinoli di cui è cosparsa. La torta della nonna somiglia un po’ a una crostata, ma ha qualcosa in più! In pratica il guscio di pasta frolla è farcito con un ripieno cremoso e golosissimo, in questo caso composto da crema pasticcera classica e pinoli. Provate anche voi a preparare questa deliziosa torta, è perfetta in ogni occasione, potete servirla a colazione, a merenda oppure per concludere un pasto non troppo abbondante.

Ingredienti

Farina 00 450 g

Burro 200 g

Zucchero 160 g

Uova 2

Pinoli 25 g

Limone 1

Sale 1 pizzico

Zucchero a velo q.b.

Lievito per dolci 1 cucchiaino

Tuorli 4

Farina 50 g

Latte 500 g