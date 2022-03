Rotolo dolce

Oggi vi presento la ricetta di base per fare il rotolo, un dolce molto carino e coreografico ma anche abbastanza complicato da realizzare, il motivo è semplice, per fare in modo che la torta si arrotoli deve essere sottile e l’impasto deve essere particolare, inoltre le nonne insegnano che se la forma arrotolata non si da a caldo e subito, dopo potrebbe rompersi mentre si arrotola. Con questa ricetta non dovreste più avere problemi.

Ingredienti

uova 3

zucchero 120 gr

farina 60 gr

fecola di patate 60 gr

vanillina 1 bustina

lievito 1 cucchiaino e 1/2

acqua calda 3 cucchiai

sale 1 pizzico