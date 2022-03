La ricetta della cheesecake alla nutella? È un must da provare assolutamente! Questa variante della classica cheesecake è decisamente più ricca, ma il vostro palato vi ringrazierà per avergli fatto degustare cotanta bontà. Oltre a essere particolarmente gustosa, è anche molto semplice da preparare: basteranno pochi ingredienti per la preparazione, ma per la buona riuscita occorrerà armarsi di pazienza: dovrà riposare una notte intera in frigorifero. Già controllato di avere un barattolo di nutella pronto all’uso? Se la risposta è sì, allora potete iniziare con la preparazione della cheesecake alla nutella!

Ingredienti

Nutella 6 cucchiai abbondanti

Biscotti 250gr

Burro 80gr

Mascarpone 250gr

Philadelphia 80gr

Panna 200ml