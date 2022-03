Menu festa della mamma: 10 ricette dall'antipasto al dolce

Foto Shutterstock | Losangela

Cercate un menu per la Festa della mamma dall’antipasto al dolce che sia sfizioso ma anche facile da realizzare? Vi piacerebbe sperimentare delle ricette nuove e gustose, per un pranzo piacevole da trascorrere in famiglia? Cucinare per la donna più importante della vostra vita sarà uno splendido regalo perfetto per dimostrare tutto il vostro affetto. Ecco quindi alcune deliziose ricette per la festa della mamma da realizzare per un menu completo per questo giorno speciale.

Rispondiamo alla domanda ‘Cosa preparare da mangiare per la festa della mamma?’ con delle ricette facili e sfiziose da fare, buone per tutti i gusti!

Antipasti veloci e facili

Anche per il menu della festa della mamma si comincia dagli antipasti, che in questo caso scegliamo tra i più facili e veloci da fare, così potrete dedicarvi alla preparazione degli altri piatti avendo più tempo a disposizione.

Tartine al salmone

Foto Shutterstock | Arctic ice

Pan carrè, mascarpone e salmone sono i protagonisti della ricetta delle tartine al salmone, un goloso antipasto perfetto per iniziare il menu della festa della mamma in maniera semplice e allo stesso tempo appetitosa. E se amate questo pesce scoprite anche le altre ricette con salmone affumicato per un menu completo con questo ingrediente.

Avocado ripieni di tonno

Foto Shutterstock | Iryna Pospikh

Gli avocado ripieni di tonno sono davvero gustosi, una delle ricette di antipasti per il menu della festa della mamma più semplici da realizzare. Appetitosi e sfiziosi, faranno bella figura se serviti in un bel vassoio da mettere al centro della tavola.

Torta salata con speck e zucchine

Foto Shutterstock | Elena Shashkina

La torta salata con zucchine e speck è ottima da mangiare anche fredda e tagliata a quadratini sarà perfetta per iniziare il menu della festa della mamma con dei bocconcini appetitosi e molto saporiti.

Primi piatti

Vi proponiamo due ricette di primi piatti per un menu della festa della mamma ricco di gusto spaziando da ricette particolari e soluzioni da personalizzare in base ai vostri gusti.

Linguine con vongole e cime di rapa

Foto Shutterstock | Larisa Blinova

Le linguine con vongole e cime di rapa sono un primo piatto speciale adatto al menu per la festa della mamma. Prepararlo non è affatto difficile, seguite tutti i nostri suggerimenti e il risultato sarà perfetto!

Crespelle salate farcite

Foto Shutterstock | Cesarz

Le crespelle (o crepes) sono perfette da proporre per un primo piatto sfizioso ma soprattutto appetitoso. Per il ripieno potete sbizzarrirvi e usare verdure come asparagi o spinaci, formaggio, prosciutto, salmone, carne e tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce! Inoltre, se volete fare dei primi vegani non perdete la nostra raccolta di ricette, troverete tantissime idee!

Secondi piatti

Eccoci arrivate alle proposte per i secondi piatti saporiti da preparare per la festa della mamma, che sia un menu per il pranzo o per la cena, queste ricette sono versatili e buone in ogni occasione.

Polpette di zucchine

Foto Shutterstock | Nina Firsova

Le polpette di zucchine si possono preparare in tante versioni diverse: solo con verdure e light, con uova e senza uova, e con l’aggiunta di ricotta e patate. Insomma, non vi resta che scegliere la vostra variante preferita, anche in base ai gusti della mamma!

Cosce di pollo arrosto con patate

Foto Envato | amenic181

Le cosce di pollo arrosto con patate sono perfette per un secondo gustoso con un contorno ideale che ne esalta il gusto. La preparazione di questa ricetta è davvero semplice e con i nostri suggerimenti farete un figurone!

Branzino al cartoccio

Foto Shutterstock | Ratov Maxim

Ecco un piatto di pesce facile per il menu della festa della mamma, il branzino al cartoccio, un secondo saporito e leggero che farà la felicità di tutti gli ospiti a tavola!

Dolci per il menu della festa della mamma

Per quanto riguarda i dolci potete preparare dei semplici biscotti o dessert più elaborati come le torte per la festa della mamma che abbiamo scelto per voi. Per il nostro menu speciale vi proponiamo un paio di dolci tra classici e originali che piacciono a tutti.

Torta Mimosa

Foto Shutterstock | Ale02

La torta mimosa è un dolce golosissimo ottimo per festeggiare la mamma. Quindi non pensate sia una torta buona solo per la festa della donna, perché se amate i dolci al cucchiaio con tanta buona crema e panna, allora questa è perfetta!

Cranberry rolls

Foto Instagram | @steffi.sup

I cranberry rolls sono la variante ai mirtilli dei più famosi cinnamon rolls preparati con la cannella. Sono dei dolcetti golosi e sfiziosi, molto colorati, che faranno la loro bella figura a conclusione del vostro menu per la festa della mamma speciale.