14 ricette con il salmone affumicato: le più facili da preparare

Oggi vi proponiamo 14 ricette per preparare dei gustosi piatti con il salmone affumicato: antipasti, primi e secondi super facili da preparare in poco tempo.

Il salmone è sicuramente tra i pesci più apprezzati e utilizzati in cucina. Ovviamente esistono diverse specie di salmone ma quella più conosciuta e consumata è il salmone atlantico. La parte più buona è quella centrale e il sapore è molto delicato e gustoso. Il salmone, affumicato e non, è ricco di proprietà nutritive, infatti è davvero un ottimo alimento: ricco di proteine, grassi polinsaturi, vitamine e minerali. Il contenuto di sodio è scarso, mentre è ricco di omega-3. Il salmone affumicato si presta a tantissime ricette e preparazioni. Per ottenere un risultato perfetto è preferibile utilizzare sempre del salmone di buona qualità.

Millefoglie di salmone

Tradizionalmente la millefoglie è un piatto dolce; con questa ricetta stravolgiamo la regola e realizzerete un piatto salato davvero audace e delizioso. La millefoglie di salmone è un delizioso e semplice antipasto molto semplice da preparare e perfetto soprattutto per i pranzetti estivi. Inoltre in porzioni più abbondanti va bene anche come secondo piatto. Viene preparato alternando strati di lattuga e salmone. Il tutto ovviamente viene cotto al forno e servito con dello yogurt e del pepe. Ideale per le feste, soprattutto a buffet: questa ricetta vi farà fare davvero un figurone.

Involtini di salmone

Gli involtini assumono sempre un certo fascino culinario: gli involtini di salmone sono un ottimo secondo piatto estivo. È una ricetta semplice e veloce da preparare per pranzi o cene in famiglia. Prendete le fette di salmone affumicato e farcitele con un ripieno fatto maionese, tonno, capperi e acciughe frullati. Avvolgete e tagliate a rondelle. Servite con insalata.Esistono numerose varianti per il ripieno: ad esempio con la salsa yogurt, la guacamole oppure con salsa rosa. Un ottimo pasto fresco e molto gustoso: l’ideale per affrontare la bella stagione.

Insalata di salmone e avocado

Si sa che con la bella stagione e il caldo, spesso i piatti caldi proprio non vanno giù. Con questa ricetta potrete certamente gustare un piatto ricco di proprietà nutritive, completo ma gustoso. Il salmone affumicato con l’avocado è una ricetta ideale per preparare un secondo piatto per un pranzo estivo. Fresco e leggero, vi aiuterà ad affrontare la giornata. Il salmone va condito con olio, soia, menta e zucchine. Aggiungete il farro che viene condito con limone, peperoncino e sale. Per ultimo unite l’avocado condito con sale e limone. Mescolate il tutto e ponete in frigo. Potete conservare stesso in frigo anche per qualche giorno.

Quiche al salmone

La quiche è una ricetta tipicamente francese e ne esistono di ogni tipo: dolci o salate con verdure e alimenti proteici. La ricetta che vi proponiamo è una variante a base di salmone della tradizionale quiche. È una ricetta semplice e con un gusto unico, adatta per un antipasto o un secondo piatto. Per preparare la quiche dovete usare i classici ingredienti cui fanno aggiunti funghi già cotti e salmone. Un misto di sapore di mare e monti. Il sapore del salmone affumicato esalterà questo delizioso piatto.

Frittata al salmone

La frittata al salmone è una ricetta semplice con cui usare il salmone affumicato per preparare un secondo piatto facile e veloce. Inoltre tagliata a piccoli spicchi potete servirla anche come antipasto. Sbattete le uova con cacio e pepe, poi aggiungete il salmone tagliato a pezzetti ed insaporite con erba cipollina. Ovviamente potete anche personalizzare la ricetta: aggiungete altri ingredienti a scelta che più vi piacciono. Cuocete in padella ben calda e servite con un contorno di verdure fresco.

Crepes al salmone

La crepes è una tradizionale ricetta francese, ormai diffusa in tutto il mondo. Ne esistono di ogni tipo: dolci e salate. Quella che vi proponiamo è una variante salata e di pesce della classica preparazione dolce francese: crepes al salmone. Il salmone affumicato preparato in questo modo è perfetto sia come antipasto che come secondo piatto dal sapore particolare e gustoso. Preparate le tradizionali crepes da servire con fette di salmone e una crema fatta con panna, besciamella, sedano e carote. Decorate con erba cipollina e servite con verdure.

Sformato di salmone

Se siete alla ricerca di una ricetta light per preparare il salmone affumicato, lo sformato di salmone è un delizioso secondo piatto che fa proprio al caso vostro. Come un tradizionale sformato o una vera e propria lasagna, questa ricetta viene preparata realizzando vari strati: alla base disponete le patate, poi lei cipolle, il salmone e infine completate con un ultimo strato di patate. Al termine, condite con una salsa di panna e latte per creare la doratura e cuocete in forno .

Patate con salmone affumicato

Ancora una volta in un piatto troviamo accostate patate e salmone affumicato. Le patate con salmone affumicato, infatti, è una ricetta davvero deliziosa e semplice da preparare. Si tratta di un secondo piatto che potete servire con una deliziosa salsa yogurt e un’insalata mista. Questa ricetta veloce saprà conquistarvi con il suo sapore leggero e delicato. Un piatto bilanciato e perfetto per godere delle proprietà del salmone affumicato : l’ideale per grandi e piccini. Vi consigliamo di servire questo piatto a cena o per le occasioni speciali in cui si riunisce tutta la famiglia.

Rotolini di salmone

Siete alla ricerca di un finger food simpatico e non volete portare in tavola sempre le stesse idee? Con questa ricetta il risultato sarà davvero straordinario. I rotolini di salmone sono davvero deliziosi! Potete servirli come antipasto oppure in porzioni più generose anche come secondo piatto. Per la preparazione della ricetta dovete amalgamare al formaggio l’erba cipollina e un filo d’olio. Stendete il salmone a fettine e farcitelo con la crema al formaggio e arrotolate in modo da realizzare dei piccoli rotolini e servite con una decorazione particolare e con verdure.

Tagliatelle al salmone

Se avete voglia di realizzare e assaggiare una deliziosa pasta al salmone affumicato, non potete non provare questa fantastica ricetta. Un primo piatto non tradizionale e dal sapore molto particolare. Cuocete il cipollotto con burro fuso e timo e aggiungete lo spumante; fate ridurre e aggiungete panna, zafferano e sale. Con questa salsina che avete preparato condite le vostre tagliatelle aggiungendo anche il salmone affumicato a listarelle, pepe rosa ed erba cipollina. Ovviamente esistono tante varianti di questa ricetta che differiscono perlopiù per i condimenti

Rotolo con rucola e salmone

Il salmone affumicato è ideale per realizzare delle ricette light ma anche molto gustosi; questo piatto è l’ideale per servire un antipasto o un secondo leggero e saporito. Per la ricetta occorrerà realizzare la tradizionale pasta biscotto, spesso usata anche per fare dolci. La farcitura è fatta con fette di salmone affumicato, rucola e formaggio spalmabile. Arrotolate e servite in fette. Il rotolo al salmone è la ricetta ideale da servire alle feste oppure alle cene importanti dove si riunisce la famiglia: in questo modo farete davvero un figurone con tutti.Una ricetta che richiede poco tempo ma genuina e buona.

Pasta fredda al salmone

Con l’arrivo della bella stagione ci dedichiamo a ricette veloci e la pasta fredda con il salmone affumicato è una delle più gettonate in questa stagione. La ricetta è davvero semplice e veloce da realizzare: mentre fate cuocere la pasta, preparate il condimento tagliando i pomodorini, la rucola e i pezzetti di salmone affumicato. Insaporite il tutto con una marinatura fatta con olio, limone, dragoncello e peperoncino. Ovviamente potete lasciarvi andare con la fantasia e creare tanti gusti diversi combinando il salmone con altri tipi di pesce come il tonno oppure realizzare un misto con gamberi e altri tipi di verdure.

Risotto al salmone

Il risotto al salmone affumicato è una ricetta light ma che vi permetterà di servire un primo piatto buono ed elegante. Fate tostare il riso in padella insieme anche ad aglio e cipolla, poi sfumate con vino bianco. Aggiungete il salmone affumicato tagliuzzato e ridotto in polpa e poi di volta in volta il brodo vegetale per non far asciugare il risotto. A cottura ultimata, mantecate ed insaporite con una noce di burro. Esiste anche una variante al pomodoro che viene aggiunto durante la cottura del risotto: anche in questo caso il risultato è eccellente.

Spiedini con salmone, uova e formaggio

Il salmone affumicato è ricco di proprietà ed è molto versatile. Per realizzare un antipasto veloce, light ma anche freddo seguite questa ricetta. Tagliate dei triangoli di salmone affumicato insaporiti con sale e pepe ed arrotolateli; infilateli su di uno spiedino e alternateli con formaggio roquefort e acini di uva. Servite gli spiedini di salmone con pepe rosso, finocchietto e pezzettini di limone. In questo modo vi assicurate un antipasto saporito e chic, perfetto anche per feste formali.