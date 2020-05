La ricetta del prosciutto e melone è fresca ed invitante. Questo abbinamento, infatti, è un antipasto must del periodo estivo e, aumentando le quantità, può diventare anche un ottimo piatto unico gourmet da mangiare a pranzo o a cena. Melone e prosciutto crudo hanno un quantitativo di calorie contenuto e per questo sono preziosi alleati anche per la linea. Non fanno ingrassare e insieme sono molto sfiziosi: il sapore fresco e dolce della frutta, infatti, si sposa alla perfezione con quello più saporito del salume. L’unica accortezza è quella di non eccedere con la quantità di prosciutto crudo perché quest’ultimo è un alimento particolarmente salato.

Ingredienti

Melone giallo o cantalupo 1

Prosciutto crudo San Daniele o Parma 250 gr