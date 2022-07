Esami di maturità e universitari: consigli per un make-up da lode

E così, in un tempo indefinito circoscrivibile tra il battito di ciglia, l’insonnia e le imprecazioni miste a profonda angoscia, ecco giunto il fatidico momento. È periodo di esami, e poco importa se si tratti proprio della maturità o di uno dei tanti universitari: parliamo comunque della chiusura di un capitolo importante -metaforicamente e non- della propria vita, che va affrontato con il giusto spirito. Se la preparazione è la prima cosa, è però importante mostrarsi radiose malgrado tutto, presentando quel che si dice un buon “biglietto da visita”.

Abbiamo visto come vestirsi il giorno della maturità, ma manca ancora un elemento fondamentale: qual è il make-up giusto? Come nascondere quei fastidiosi inestetismi derivati dallo stress e dal poco sonno? Nulla da temere in realtà, con i giusti consigli il figurone è dietro l’angolo!

Il color correcting ti salverà la vita -e le occhiaie-

Foto Pinterest | BLAUBLUT EDITION Photo Agency

Lo sappiamo tutti: il contorno occhi è la zona che più di tutte risente, e rivela, la stanchezza. Correggere le cosiddette “occhiaie da studio” non è certo un’impresa impossibile, ma necessita un po’ più di tempo rispetto al solito. Maschere e creme contorno occhi si riveleranno veri e propri assi nella manica -soprattutto se strategicamente tenuti in frigo, per garantire maggiore efficacia e durata-, dopodiché l’arduo compito spetterà tutto all’ormai nota tecnica del color correcting.

Ma cosa significherà mai? In soldoni, un correttore aranciato mimetizzerà al meglio le ombre bluastre tipiche dell’area perioculare, mentre uno giallo farà lo stesso su quelle violacee. Per occhiaie marcate e tendenti al grigio, poi, tornerà utile un correttore rosato o color pesca. Il passaggio subito successivo consisterà nella stesura di un fondotinta luminoso dalla texture sheer, seguito da un correttore fluido che possa illuminare lo sguardo e coprire eventuali imperfezioni.

Punta sul fascino del “No make-up make-up“

Foto Instagram @gigiupdates

Come si evince dalla fase precedente, la chiave dovrà essere quella della naturalezza: completeranno la base viso shiny una discreta dose di cipria lungo la zona T ed un velo di blush, autentico must di stagione. Seppur in netto disaccordo con le audaci tendenze make-up al momento amate, il look perfetto per il giorno della maturità o per dare un esame coincide senz’altro con un trucco nude, il vecchio, classico no make-up make-up sempre efficace.

Ottimi prodotti Waterproof saranno poi letteralmente la salvezza: caldo e ansia possono giocare brutti scherzi, proprio per questo una lunga tenuta dovrà essere l’obiettivo. Dunque via libera ad abbondante mascara, il quale contribuirà ad aprire lo sguardo e ad intensificarlo. Intensità enfatizzata all’occorrenza da una linea di matita lungo la rima ciliare, da sfumare con un pennellino, oppure dall’ eyeliner.

Per quanto riguarda le labbra, infine, saranno perfetti tutti quei rossetti dalla texture idratante tipici del Juicy Lips trend, oppure gloss appena visibili. Ed eccovi così sì pronte, ma anche casualmente in linea con le maggiori tendenze!