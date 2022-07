Come vestirsi il giorno della maturità: idee casual-chic

Gli esami di maturità sono uno degli eventi più importanti nella vita di ogni studente, il momento che segna il passaggio all’età adulta, l’ultima occasione di mostrare il proprio valore dopo cinque anni di formazione scolastica superiore. Per questo è importantissimo scegliere il giusto look da maturità: l’aspetto e l’impressione che daremo al corpo docenti il giorno dell’esame orale è (quasi) tutto! Ecco 3 idee per look da maturità casual e allo stesso tempo chic!

Foto Unsplash | Element5 Digital

Look da maturità: per spaccare all’esame

La prima scelta in fatto di look da maturità va verso uno dei modelli di abiti più cool tra le tendenze moda dell’estate. Stiamo parlando dei vestiti cut out, dal gusto casual e sporty allo stesso tempo, ma anche femminile e accattivante, grazie ai tagli simmetrici o asimmetrici posti in punti strategici della silhouette. H&M, ad esempio, ne propone un modello a stampa psichedelica verde smeraldo, con gonna morbida e maniche lunghe e leggere.

Foto H&M

La seconda alternativa è un capo unico che elimina il problema della scelta di top e bottom abbinati, poiché si tratta di una tuta in denim dal gusto un po’ country e un po’ Barbiecore firmata Pull&Bear. Esattamente lo stile che piacerebbe alla bionda più famosa del mondo: Barbie!

Foto Pull&Bear

Per chi ama i colori accesi, super di tendenza questa estate, e non vuole assolutamente rinunciare alla comodità, i capi coordinati in colori accesi vanno per la maggiore. Non stiamo parlando di veri e proprio completini sportivi, che nel giorno dell’esame di maturità forse sarebbero fin troppo casual, ma di completi in filo che strizzano l’occhio alla tendenza più amata dell’estate: i capi crochet!

Foto Asos

In bocca al lupo per gli esami! E tenetevi pronti per partire per un viaggio di maturità low cost nei posti più belli del Mediterraneo!