Viaggio di maturità: dove andare? Idee e spunti low cost

Viaggiare scoprire posti nuovi è sempre bellissimo. Ancora di più lo è se a viaggiare con noi ci sono i nostri amici dell’adolescenza, per celebrare fine delle scuole superiori dopo l’esame di maturità. Ma qual è il viaggio di maturità perfetto? Semplice: quello low cost ma in posti strabilianti! Ecco 3 idee per le vostre destinazioni!

Montenegro: tra mare e montagna

Il Montenegro è una delle mete più belle da visitare, grazie alla presenza di spiagge dorate e mare cristallino, laghi, montagne e parchi naturali. Ma anche borghi medievali che hanno risentito dell’influsso sia italiano che ottomano e perle nascoste tra i monti. In Montenegro c’è anche un fiordo, serve altro a convincerci?

Foto Unsplash | Anton Matis

Isole greche: non solo Mykonos e Santorini

Le isole del mare Egeo sono paradisi terrestri, note e apprezzate in tutto il mondo. Di contro, però, non sempre si tratta di destinazioni low cost, come nel caso delle celeberrime e giovanili Mykonos e Santorini. Nel mare della Grecia, però, le alternative sono tantissime: ad esempio Corfù, Kos, o Zante, dove è arenata la nave più famosa dei libri di geografia proprio sulla spiaggia del relitto!

Foto Unsplash | Julian Timmerman

Croazia: festival musicali, mare e parchi naturali

Anche la Croazia è una delle mete low cost più ambite del bacino mediterraneo. Vi troviamo parchi lacustri dall’acqua cristallina, città e isolotti che hanno subito l’influsso veneziano e, soprattutto, anche degli interessantissimi festival musicali dalla line-up imperdibile.

Foto Unsplash | Domagoj

In particolare tenete d’occhio la line-up dell’InMusic Festival, che si tiene su un isolotto lacustre nei pressi di Zagabria, la capitale della Croazia.