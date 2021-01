Davanti a noi abbiamo ancora due mesi di temperature fredde, quindi se avete voglia di fare un po’ di shopping, potrebbe essere il momento giusto per acquistare capi caldi e confortevoli ma in linea con le tendenze invernali di quest’anno.

Zara, H&M e Mango sono come sempre i pilastri del low cost dove poter trovare capi moda a un prezzo super conveniente. Scopriamo allora i trend del momento che è possibile trovare in questi negozi, in saldo e non.

Il cappotto in pelle ed ecopelle

Quest’anno la pelle (o ecopelle) l’abbiamo vista in tutte le salse, soprattutto su giacconi e cappotti. Capi che non passano mai di moda, adatti a tutte le età poiché sanno essere grintoso ma chic.

Zara propone un Trench incrociato effetto pelle in un interessante marrone molto scuro. Ora in saldo.

Foto | Zara

Da H&M invece troviamo una Giacca in finta pelle di taglio corto e dalle maniche ampie, con cintura in vita. Scontato nella versione rosso-marrone, è disponibile anche nero.

Foto | H&M

Mango invece propone una Giacca 100% pelle tagliata come un blazer oversize doppiopetto. Molto elegante.

Foto | Mango

I set in lana

Quest’inverno abbiamo optato per la comodità visto le tante ore passate in casa e la moda si è adeguata. Infatti, una delle tendenze invernali sono i set in lana o misto lana composti da pantaloni e maglioni abbinati, da portare a pelle.

Zara propone pantaloni culotte e polo coordinata in misto lana in colore grigio chiaro.

Foto | Zara

Anche il set pantaloni e maglia di H&M è in misto lana ma è proposto in tessuto a coste nei colori grigio medio e beige caldo, entrambi mélange.

Foto | H&M

Stessi colori e concetti per l’opzione (in saldo) di Mango: pantaloni larghi e maglia scollo a V.

Foto | Mango

I vestiti in velluto

La velluto-mania quest’anno ci ha letteralmente conquistate, per questo un abito in questo tessuto non può mancare nel nostro armadio. Tutti e tre i brand lo pongono svariate versioni.

Il nostro preferito di Zara è verde smeraldo, ha una lunghezza midi e un ampio scollo.

Foto | Zara

H&M invece propone un favoloso abito drappeggiato di un viola acceso con ampie maniche.

Foto | H&M

Il minidress nero di Mango sottolinea le curve grazie alle aderenze e le spalle con le maniche a palloncino.

Foto | Mango

Jeans cropped

Le tendenze di stagione vogliono i jeans tagliati alla caviglia. Niente panico per le più freddolose: è l’occasione per sfoggiare calze colorate oppure per mostrate in tutta loro bellezza i vostri stivaletti preferiti.

I Jeans mid rise cropped flare di Zara sono disponibili in diversi colori. Con le sneakers sono a dir poco perfetti.

Foto | Zara

Da H&M troviamo invece gli Slim Straight Cropped Jeans: cropped non vuol dire per forza scampanato!

Foto | H&M

Super larghi quelli invece di Mango, i Jeans vita alta Wideleg. L’abbinamento perfetto? Gli stivaletti, ovviamente.

Foto | Mango

I colletti ampi

Il 2021 è l’anno del colletto: anche in primavera, vedremo indossate camicie romantiche dai dettagli maxi. Perfette da portare con un maglioncino bon ton.

La camicia con colletto ricamato di Zara è una vera chicca. 100% in cotone organico.

Foto | Zara

Molto interessante anche la versione in nero firmata H&M. Per chi ha uno stile più dark ma vuole comunque essere glamour.

Foto | H&M

Classica e candida la Camicia collo babydoll di Mango: un capo basic con un twist trendy.