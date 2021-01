Il maglione è sicuramente uno dei capi d’abbigliamento irrinunciabili per l’inverno, se è di cashmere ancora di più. A chi non piace godersi il calore morbidissimo e confortevole di un maglione di cashmere? Che si amino i classici modelli maschili con scollo tondo o a V, che si preferiscano i modelli crop top o i cardigan, che si voglia virare su un raffinato collo alto, il cashmere sarà sempre sintomo di pregio e ricercatezza. Ma quali sono le scelte migliori da fare, anche e non solo, in base al budget che abbiamo a disposizione? Ecco qualche suggerimento sui maglioni in cashmere per ogni fascia di prezzo.

Maglioni di cashmere da comprare con i saldi spendendo 100 euro circa

Chi cerca un maglione in cashmere lo sa: non può di certo aspettarsi di trovarne uno a 30-40 euro. Per fortuna ci sono i saldi! Spendendo all’incirca 100 euro, però, si potrà acquistare un maglioncino in cashmere da sfruttare sia in ufficio che per andare in giro a fare commissioni. Tra le scelte migliori figurano le proposte di Uniqlo, John Lewis o Marks & Spencer, che propongono modelli a tinta unita o a fantasie geometriche a quadri. Ricordate: i colori pastello come il celeste pervinca, il rosa antico e il giallo crema sono di tendenza, quindi non è detto che il vostro maglione di cashmere low cost debba essere per forza nero, blu o grigio!

Foto Marks And Spencer

Foto Uniqlo

Foto John Lewis & Partners

Maglioni in cashmere dai 150 ai 200 euro

Aumentando un po’ il budget, prevedibilmente, la scelta si allarga: oltre ai modelli sopra citati si possono aggiungere anche quelli coloratissimi firmati da Benetton, i colli alti di Whistles o Reiss, i maglioni con stampe di animali di Rails e le proposte melangiate di Boden. Con un maglione di cashmere non ci si dovrà nemmeno preoccupare più di tanto di essere alla moda, inoltre, perché il pregio del materiale svolgerà un lavoro più che apprezzabile nel farci apparire curati e raffinati. Chi sceglie un maglione di cashmere, d’altra parte, sceglie un grande classico della tradizione dell’abbigliamento, sia maschile che femminile.

Foto Boden

Foto Rails

Foto Reiss

Foto Benetton

Foto Whistles

Maglioni in cashmere da circa 300 euro

Riservando al nostro maglione un budget di circa 300 euro si potrà scegliere tra molte proposte: Madeleine Thompson, We Norwegians, Arket, & Daughter, Lou Lou Studio, Equipment e molti altri brand sono specializzati nella maglieria confortevole e chic in cashmere e a voi non resta che scegliere il vostro prediletto. Un suggerimento per voi: i colori chiarissimi e nude sono raffinati e di tendenza, ecco l’occasione perfetta per comprare un maglione di cashmere in bianco panna o in beige chiaro.

Foto Equipment

Foto Lou Lou Studio | Farfetch

Foto & Daughter

Foto Arket

Foto We Norwegians

Foto Madeleine Thompson

Maglioni in cashmere di lusso

Il cashmere è uno dei materiali prediletti dai designer dei grandi marchi, è per questo che nelle collezioni di alta moda ci sarà sempre un maglione di cashmere da abbinare a qualche look minimal ma chic, magari assieme a jeans con fondo a campana, camicie con maniche a sbuffo e maxi colletti o pantaloni a palazzo. Prada, Max Mara, Alberta Ferretti, Brunello Cucinelli (il maestro inarrivabile dei filati e della maglieria), Isabel Marant propongono modelli a strisce o in colori accesi come il verde acqua, il viola freddo o il rosso aranciato. Michael Kors ama le classiche trecce, mentre Bella Freud opta per maglioni in cashmere con stampe. Giuliva Heritage ama i modelli con colletto a contrasto che ricordano i classici maglioncini della nonna, con mini stampe geometriche dal gusto anni ’70 e anche Gucci, si sa, non è da meno con le sue proposte un po’ naive.

Foto Gucci | MyTheresa

Foto Giuliva Heritage | Net-a-Porter

Foto Bella Freud

Foto Michael Kors | Net-a-Porter

Foto Isabel Marant

Foto Brunello Cucinelli | Mytheresa

Foto Alberta Ferretti | The Outnet

Foto Max Mara