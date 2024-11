I top brand di cashmere da mettere nell’armadio per l’autunno inverno

Il cashmere è sinonimo di lusso, morbidezza e comfort, un piacere per chi cerca capi che siano al contempo sofisticati e accoglienti. Da sempre, questo pregiato filato è apprezzato per le sue proprietà isolanti e per la capacità di adattarsi al corpo, mantenendo il calore senza sacrificare la leggerezza.

Negli ultimi anni, complice lo smart working e la tendenza al loungewear, il cashmere ha guadagnato popolarità anche per gli outfit quotidiani: oltre ai cappotti morbidi e caldi e alla maglieria anche completi rilassati ma con stile, comfy e cool. Vediamo allora alcuni tra i migliori brand di cashmere che offrono collezioni uniche, perfette per arricchire il guardaroba invernale con capi preziosi, caldi e impeccabili.

Loro Piana, l’eleganza senza tempo del cashmere

Loro Piana è un nome che evoca immediatamente raffinatezza e qualità. Fondato in Italia nel 1924 da Luigi Loro Piana il brand si è affermato come uno dei leader mondiali nella lavorazione di materiali di lusso, specializzandosi nel cashmere e nella lana merino extra-fine. L’azienda ricerca costantemente le migliori materie prime al mondo, come il raro “baby cashmere” della Mongolia e la pregiata vicuña delle Ande.

I capi firmati Loro Piana sono realizzati con un’attenzione meticolosa alla qualità e al design, in modo da garantire una durabilità eccezionale e un comfort senza pari. Dai maglioni in cashmere ai cappotti, ogni pezzo riflette un’eleganza discreta e intramontabile, perfetta per chi ama uno stile classico e sofisticato. Per celebrare i suoi 100 anni, quest’anno Loro Piana ha portato la magia del Natale da Harrods con “Workshop of Wonders”, una super installazione natalizia nell’iconico store londinese attiva fino al 2 gennaio 2025.

Malo, tradizione artigianale e qualità fiorentina

Con oltre cinquant’anni di storia, Malo rappresenta l’eccellenza del cashmere Made in Italy. Fondato nel 1972 a Firenze, il marchio si è distinto fin dagli inizi per la qualità dei suoi capi, realizzati con lavorazioni artigianali di altissimo livello. Con l’obiettivo di creare capi iconici e duraturi, Malo ha recentemente rinnovato la sua offerta, focalizzandosi su un’estetica contemporanea e una maglieria sofisticata, in grado di coniugare tradizione e innovazione.

La qualità del cashmere utilizzato e la gamma di tonalità ricercate rendono ogni capo Malo un pezzo speciale da custodire nel proprio guardaroba, perfetto per chi cerca un look raffinato e senza tempo.

Brunello Cucinelli, eleganza etica e stile unico

Brunello Cucinelli è un altro brand italiano che ha elevato il cashmere a simbolo di lusso ed eccellenza. Fondata nel borgo umbro di Solomeo, l’azienda di Cucinelli è rinomata non solo per la qualità del cashmere, ma anche per l’impegno etico e sociale. I capi Brunello Cucinelli sono realizzati rispettando l’ambiente e le persone, promuovendo una moda che sia sostenibile e durevole.

I design sono un mix di eleganza classica e dettagli contemporanei, rendendo ogni capo unico e perfetto per chi desidera un look sofisticato e consapevole. La palette neutra e l’attenzione ai dettagli rendono i capi Cucinelli facili da abbinare e ideali per un look raffinato e senza tempo.

Falconeri, il cashmere accessibile e sostenibile

Parte del gruppo Calzedonia dal 2009, Falconeri si distingue per la sua proposta di maglieria in cashmere accessibile ma preziosa allo stesso tempo. Il brand si impegna infatti a selezionare fibre naturali di alta qualità, utilizzando metodi di produzione responsabili per offrire capi confortevoli e sostenibili.

Falconeri segue l’intero processo produttivo, dalla selezione del cashmere grezzo alla realizzazione del prodotto finale, garantendo così una filiera trasparente e controllata. Questo approccio rende Falconeri una scelta ideale per chi desidera capi in cashmere di alta qualità senza spendere una fortuna e senza rinunciare all’etica e alla sostenibilità.

Chinti & Parker, il cashmere colorato e gioioso

Chinti & Parker è un marchio britannico che ha conquistato molti fashion addicted per il suo approccio giocoso al cashmere. Fondato nel 2009, il brand si distingue per i design colorati e le fantasie audaci, che trasformano il cashmere in un capo divertente e alla moda.

Perfetti per chi ama uno stile casual ma non vuole rinunciare alla qualità, i capi Chinti & Parker offrono un tocco di allegria al guardaroba autunnale e invernale. La varietà di maglie, cardigan e completi rende facile trovare un capo che rispecchi la propria personalità e aggiunga un po’ di colore alle giornate più fredde.

Guest in Residence, il cashmere di Gigi Hadid

Fondato dalla supermodella Gigi Hadid, Guest in Residence porta un tocco di originalità nel mondo del cashmere. Il brand, nato a New York, si distingue per l’intento di creare “memorie future”, ovvero capi che non solo siano belli da indossare ma che possano essere tramandati come simbolo di affetto e ricordi.

Ispirata dai capi in cashmere ereditati dai genitori, Gigi Hadid ha voluto creare collezioni che durino nel tempo, che vadano oltre le stagioni e che diventino parte della storia personale di chi la scelga. Ogni pezzo è pensato per essere versatile e resistente, capace di accompagnare chi lo indossa in momenti speciali e quotidiani e rappresenta dunque molto più di un semplice indumento, perché rispecchia la filosofia della modella e il suo amore per la moda.