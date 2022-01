Sciarpe di lana, letteralmente l'anti-freddo del mese

Cosa c’è di più bello che uscire di casa avvolte in una grande sciarpa che ci coccola quando il freddo è pungente? Niente, e infatti la sciarpona in lana è diventata un vero e proprio must irrinunciabile negli ultimi anni. La sensazione di comodità e benessere che ci dà è ineguagliabile e ci consente di essere sempre al top.

La lana, il cashmere e il mohair sono i nostri migliori alleati contro l’inverno e il freddo, vediamo allora i modelli più cool di sciarpa da comprare subito!

Maculato mon amour

Pinko propone una sciarpa caldissima e da vere fashioniste! La fantasia è maculata del colore più top di tutti: il rosa acceso, che mescolato con il nero crea un effetto semplicemente favoloso.

Foto Pinko

Questa è una sciarpa che si abbina bene praticamente con tutto, ma indossarla con un piumino nero vi darà una sferzata di colore che risveglierà anche le più sportive!

Eco pelliccia e cashmere…what else?

Una sciarpa all’apparenza semplice ma che nasconde un segreto: è super calda! Cosa possiamo volere di più se non l’incontro di cashmere e pelliccia (rigorosamente ecologica)?

Foto Yoox

Burberry pensa a noi, amanti del caldo anche in inverno, e sforna questa meraviglia in rosa chiaro che sopra una giacca in pelle trasforma un semplice outfit in una vera e propria meraviglia. L’interno in cashmere 100% con l’iconica fantasia quadrettata è un tocco di stile niente male…

Basic per un look street davvero cool

Uniqlo è la marca top del momento, che spopola tra i giovanissimi e non solo. Sarà perché estremamente cool? Ecco perché questa sciarpa ci fa impazzire nonostante sia estremamente basic. Il colore è uno dei più belli, un blu ceruleo che incanta, mentre la composizione in misto cashmere renderebbe calda anche la Lapponia!

Foto Uniqlo

Già ce la vediamo insieme a un giubbino puffer, jeans Levi’s 501 e sneakers…voi no? Allora forse la preferireste su un cappotto dal taglio classico e stivali platform!