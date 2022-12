Tendenze beauty 2023: ecco cosa andrà di moda il nuovo anno

Con il nuovo anno alle porte, c’è solo una cosa che risuona incessantemente nella mente di un religioso beauty addicted: l’avvento delle nuove tendenze in agguato per ogni appassionato in trepidante attesa. E, sebbene noi di Pourfemme non amiamo affatto fare spoiler, queste si prospettano talmente numerose da doverne iniziare a parlare sin da subito!

Abbiamo anticipatamente raccolto per te le maggiori tendenze in un -più o meno- ridotto riassunto, in modo da permettere a chiunque di affacciarsi preparato all’anno nuovo. Ma iniziamo immediatamente!

Chiome glossate? No grazie: si passa direttamente al wet hair look

Megan Fox – Foto Pinterest | George

Abbiamo passato al setaccio, in lungo e in largo, le più amate tendenze capelli dell’anno a venire. Accanto ad abiti magnifici si sono scorti sfilare sulle passerelle d’alta moda hairstyle tra i più disparati, fatti di estremi contrasti e sapori diversi: una teoria percepibile già a partire dai colori capelli più in voga, ma resa del tutto manifesta dal passaggio repentino da sfacciatissimi tagli corti a tagli lunghi rigorosamente XXL, dove l’unica via di mezzo ammessa rimane il caschetto a fare le veci dei tagli medi più gettonati.

Ma per quanto riguarda le texture? Lo spunto proviene -forte e chiaro- dalle celebrities: avremo ancora la lucentezza ad esercitare il suo fascino tramite chiome glossate ad effetto wet hair. Onde leggere muoveranno capelli sciolti, raccolti e semi raccolti patinati da un velo di cera o gel disciplinante a riflettere luce da essi. Il primo requisito, però, per una buona riuscita del look sta in lunghezze perfettamente nutrite ed idratate, proprio come la laminazione capelli propone.

(Ancora) più colore sul trucco occhi!

Foto Pinterest | MakeYourselfDesigns

Direttamente dal fronte “tendenze make-up“, ecco trapelare una grande verità: del colore non ne avremo mai abbastanza. Il trucco occhi dell’inverno 2023 sarà (ancora) coloratissimo, l’influenza sempre quella inarrestabile degli anni ’90. Le palpebre saranno tinte da allegri smokey-eyes, da prediligere in nuances vivide e vitaminiche. Sullo stesso filone, poi, gli eyeliner grafici ed il mascara, non più concepiti in modo classico: il nero sarà, per una volta, oscurato proprio da toni vivaci.

Sulle labbra? Solo i Nineties

Emily Ratajkowski – Foto Pinterest | Who What Wear UK

Come accennato poc’anzi, quella degli accattivanti Nineties sarà una presenza certa e costante per quanto riguarda il panorama make-up. Mentre l’anno giunto ormai al suo epilogo ha portato al riaffiorare di trend mai davvero dimenticati, quello a venire ne vedrà l’attesa riconferma. E, se dapprima guardavamo loro con un pizzico di terrore, duole ammettere come questi occupino ora un posticino nel nostro cuore: uno su tutti? Sicuramente l’Overlining, sovrano incontrastato a regnare sulle tendenze trucco labbra anche nel 2023.

Gli ingredienti fondamentali sempre gli stessi: una matita scura, tendente al marrone, delineerà il contorno labbra mentre un gloss dal finish ultra specchiato regalerà loro extra volume.

Occhio alla body-care routine

Foto Pinterest | Kylie Skin

Almeno per quanto concerne l’universo beauty, pare che l’anno venturo non lascerà niente al caso. Una grande attenzione sarà quella dedicata alla body-care routine, con l’avvento di prodotti un tempo sottovalutati quali sieri corpo, maschere e creme specifiche per ogni problematica. La cura del corpo non sarà più quindi da circoscrivere al solo scrub fai da te periodico, ma da accompagnare con dispositivi Hi-Tech e nuovi trattamenti.

Per un trucco last-minute punta tutto sulla pelle dewy

Foto Pinterest | Fashion Editorials

Di fronte alla poca voglia (e, a volte, del poco tempo) di truccarsi, rimane solo una cosa da fare nel 2023: porre come focus la base viso, la quale sembra farsi di anno in anno gradatamente più radiosa con l’avanzare delle tendenze. Il segreto? Tutto in una scrupolosa skincare routine, la quale rende la pelle pronta ad ospitare le finiture dewy dei prodotti beauty da preferire. Una buona idratazione sarà il vero punto di partenza, da far seguire a fondotinta sheer che possano garantire una parvenza naturale e curata al volto.