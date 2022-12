Laminazione capelli: cos’è, come funziona e quanto costa

Come prendersi cura della propria chioma al meglio? La nuova frontiera per le aspiranti “Raperonzolo” si chiama laminazione capelli, un trattamento tanto innovativo per noi quanto il pane quotidiano delle celebrities. Sì, perché è esattamente questo il grande segreto che si cela dietro a lunghezze perfette e dalla invidiabile lucentezza di uno specchio.

Illuminare, però, non è affatto il fine ultimo di tale miracoloso procedimento: ad un’apparenza impeccabile si accompagna infatti l’obiettivo primario di rendere il capello forte e sano il più possibile. Come? Grazie ad una vecchia conoscenza: la cheratina.

Come avere chiome più morbide, forti e luminose grazie alla laminazione capelli

Dove Cameron – Foto Instagram @dovecameron

Parliamo di un trattamento professionale -eseguito dunque tassativamente da un hairstylist esperto- che si serve di una miscela di cheratina, oli e gelatina per sigillare le cosiddette cuticole, attuando una vera e propria “ristrutturazione” delle lunghezze facendole guadagnare in termini di nutrimento e idratazione. Ed ecco, in men che non si dica, i colori capelli più in voga di questo autunno/inverno sprigionare immensa luce.

Che sia questa la svolta per chi possiede capelli sfibrati o molto danneggiati? Pare di sì. La laminazione capelli è così amata perché rinforza il fusto proteggendolo così da tutto ciò che potrebbe danneggiarlo, rinvigorendo anche la più crespa e la più spenta delle chiome mentre minimizza l’apparenza delle odiate doppie punte. E, se i capelli lisci ne ricavano insperata morbidezza, quelli ricci acquistano una dose non indifferente di elasticità!

Ma veniamo al tasto dolente: il costo di tanta meraviglia si aggira tra gli 80 ed i 120 euro a seconda della lunghezza da trattare. Un prezzo forse non abbordabilissimo, ma dopotutto decisamente proporzionato ai benefici che promette.