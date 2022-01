Non copiare i look da film e serie tv è diventato praticamente impossibile: merito di costumisti a prova di Oscar come ad esempio la Milena Canonero di The French Dispatch. Ma i beniamini della moda in città sono tantissimi: dalla gang di Carrie Bradshaw di And Just Like That alla Lily Collins di Emily in Paris, protagonista della fortunata serie Netflix che è arrivata alla seconda stagione ed è già stata rinnovata per una terza e una quarta! E poi c’è anche la seconda stagione di Euphoria, da cui possiamo copiare look in stile anni ’90 e ’00.

Copiamo i look dalle serie tv per uno stile a prova di red carpet

Quello che ci piace delle più recenti serie tv a tema fashion (ma non solo) è il loro modo di darci ispirazione rispetto alle più interessanti tendenze moda del momento. Facciamo solo qualche esempio: dai capi coordinati in colori moda pastello o brillanti alle piume, dai gioielli naif che ci ricordano gli accessori della nostra infanzia a quelli modello tennis. Dalle calzature slingback con kitten heels alle minigonne a vita bassa che gridano anni 2000 a pieni polmoni!