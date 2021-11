Get the look: vestirsi come in The French Dispatch

Dopo più di un anno di ritardo a causa della pandemia, è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche l’ultimo film di Wes Anderson: The French Dispatch. Storia e attori protagonisti a parte, a noi interessano in particolare i costumi. Non è la prima né l’ultima volta che il regista statunitense ci stupisce coi suoi abiti in colori pastello, in stile vintage, scelti assieme alla costumista Milena Canonero e firmati dai più grandi designer del mondo della moda, da Prada a Fendi. Stavolta la pellicola è stata girata ad Angoulême, cittadina francese dove vengono prodotte le tipiche pantofole in lana indossate da alcuni personaggi del film.

Look vintage ma in colori pastello: in stile The French Dispatch

Ma se volessimo riprodurre un outfit in stile The French Dispatch cosa dovremmo procurarci? Ecco di seguito alcuni consigli di stile per diventare un personaggio del “giornale francese” a tutti gli effetti, basteranno un gilet della nonna (una delle ultime tendenze abbigliamento), un basco in lana e una gonna vintage, tutti tassativamente nei colori moda autunno-inverno. Ecco qualche idea da sfruttare:

camicia con colletto bianca Mango;

Foto Mango

gilet a quadri lilla H&M;

Foto H&M

minigonna vintage verde Zara;

Foto Zara

basco di lana bianco panna H&M;

Foto H&M

mocassini con tacco Gucci bianchi.

Foto Gucci

Pronte a sfoggiare un outfit vintage ma giovanile allo stesso tempo?