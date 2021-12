Siamo follemente innamorate dei look di Emily in Paris 2

Siamo d’accordo che questo è l’inverno più fashion di sempre? Dopo aver visto And Just Like That, è uscita ieri la seconda stagione di Emily in Paris e noi già sentiamo il portafogli più leggero! Come potremmo resistere ai clamorosi look sfoggiati da Lily Collins quando sappiamo che sono in vendita su Netflix?

Aspramente criticata proprio per i look pieni di cliché della prima stagione, Emily in Paris 2 promette outfit più chic ma sempre super originali. Scoprite quali sono quelli che ci hanno lasciato senza fiato!

La parola d’ordine è mix&match!

Contemporaneo o classico? Tendenza del momento o dolce vibrazione vintage? Emily non sceglie e si gode l’apoteosi del mix and match con fantasie retrò, eccentriche, e quel gusto tutto parigino per la raffinatezza.

Il primo look che ci ha tolto il respiro è proprio questo: polo a righe arcobaleno su minigonna optical blu e verde. Il colore della speranza è il filo conduttore dell’outfit, declinato in varie nuance, dal più scuro della cinta e hand bag abbinate a quello super brillante del trench coat. Merveilleuse!

Basco je t’aime, specialmente con it-bag in pendant

Il giallo è il colore perfetto per essere casual ma con classe, almeno secondo Emily! Se vi state chiedendo come indossare un abito a fantasia floreale la risposta è semplice: con un giubbino cropped a maniche corte, rigorosamente a quadri!

Basco giallo limone abbinato a una it-bag e un paio di guanti da Porsche…è tutto semplicemente perfetto! Love it.

Emily regina di cuori anni ’60 ci conquista definitivamente

Abito bianco con maniche a caramella e infiniti cuoricini rossi: questo il look che ci ha definitivamente rapite. Anche l’ambientazione vuole la sua parte – siamo lungo la Senna, a un party – ma è soprattutto le 60s vibes emanate a rendere questo outfit super!

La fascia bianca su un acconciatura cotonatissima non vi ricorda la splendida BB, icona del cinema anni Sessanta? Per noi è un riferimento super azzeccato!