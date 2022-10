Mercatini di Natale in Italia: i più belli da vedere

State cercando i mercatini di Natale più belli d’Italia? Bene allora siete capitate nel posto giusto in quanto vi illustreremo quali sono quelli più belli da visitare.

Come ogni anno, nel periodo che va da novembre a gennaio, iniziano dei meravigliosi mercatini natalizi in Europa ed in Italia che dovreste assolutamente visitare.

Si avvicinano le feste e iniziano, di conseguenza, i primi preparativi per l’arrivo del Natale. Addobbi natalizi, luci, colori, canzoni e regali riaccendono la magica atmosfera natalizia.

Esistono dei luoghi dove tutto questo viene vissuto a pieno: si tratta dei mercatini di Natale. In Italia attraggono migliaia di visitatori ogni anno con bancarelle, chioschi e stand dai colori scintillanti. Si tratta di una vera e propria esperienza da vivere con tutta la famiglia!

Se non sapete dove trascorrere le vacanze natalizie 2022, visitare i mercatini di Natale può rivelarsi un’occasione perfetta per viaggiare e rilassarsi.

Scoprirete gusti e sapori particolari, tradizioni meravigliose, eventi unici e soprattutto potrete fare del sano shopping natalizio e magari acquistare dei regali di Natale originali da donare alle persone che amate.

Quali sono le piazze da scoprire insieme a ciò che hanno da offrire nel periodo più bello dell’anno? Quali sono i mercatini di natale più adatti a voi? Vediamoli assieme in questo tour dei mercatini di Natale in Italia!



Mercatini di Natale a Bolzano, Trentino-Alto Adige

Foto di Shutterstock | essevu

Probabilmente uno dei più famosi tra i mercatini natalizi del Trentino Alto Adige se non dell’Italia intera.

Bolzano è una delle cittadine del Trentino, e di Italia, a dare vita al più antico dei mercatini di Natale.

Durante i mercatini di Natale a Bolzano, la città si tinge di magia; è qui, infatti, che si trova una tradizione antica che, ogni anno, sa offrire qualcosa di nuovo a turisti e concittadini.

La cornice che offre questo meraviglioso spettacolo è quella di Piazza Walther, la piazza principale dove si tiene il consueto mercatino ricco di bancarelle con tantissimi prodotti tipici tutti da scoprire!



Mercatini di Natale Trento, Trentino-Alto Adige

Un’altra delle tappe del tour dei mercatini di Natale del Trentino, è senza ombra di dubbio il mercatino di Natale di Trento.

È impossibile non restare incantati dal mercatino natalizio della città, che si svolge in Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti.

Qui tra profumi, colori, luci e acquisti artigianali e gastronomici, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Potrete approfittare per comprare bellissime decorazioni perfette per addobbare l’albero di Natale o dei doni da consegnare al vostro rientro!



Mercatini di natale a Merano, Trentino-Alto Adige

Foto di Shutterstock | essevu

Merano è un’altra incantevole cittadina del Trentino, celebre sia per le Terme che per la presenza della Kurhaus, casa liberty simbolo della città.

Una delle vie storiche del centro, a poca distanza dai punti di interesse prima citati, ospita ogni anno il tradizionale mercatino di Natale di Merano.

A rendere unico l’evento: la presenza di casette in legno adornate con decorazioni e addobbi. Vi sarà possibile acquistare decorazioni e regali di Natale, oltre che assaporare pietanze legate alla tradizione culinaria altoatesina.

Godetevi una bella passeggiata tra luci e bancarelle in compagnia di una tazza fumante di cioccolata calda.



Mercatini di Natale a Firenze, Toscana

Anche Firenze sotto il periodo natalizio si tinge di un’atmosfera magica resa ancor più suggestiva dai mercatini di Natale.

Tra i più importanti mercatini di Natale in Toscana, di certo troviamo quello che prende vita nella piazza Santa Croce nel centro di Firenze.

La piazza, per l’occasione si veste a festa con tanti piccoli chalet in legno che ospitano bancarelle di artigianato locale da togliere il fiato.

Qui potrete occupare il tempo facendo del sano shopping natalizio, in un percorso costellato da squisiti prodotti locali, decorazioni natalizie handmade e oggetti per il presepe.

Mercatini natalizi a Verona, Veneto

Foto di Shutterstock | essevu

Il mercatino di Verona, è uno dei più belli e caratteristici del Veneto. Qui, in piazza dei Signori, e vie limitrofe, si concentrano 100 casette di legno che ospitano specialità enogastronomiche del territorio oltre che produzioni artigianali uniche e originali.

Si tratta di una tappa obbligatoria del Nordest italiano per lo shopping in attesa del Natale e per assaporare i dolci tipici natalizi durante la visita alle bancarelle.



Mercatini di Natale ad Aosta, Valle d’Aosta

Ancora magia, ma questa volta ad Aosta: qui, i mercatini di Natale si chiamano Marché Vert Noël e sono tra i più famosi in assoluto.

Il paesaggio circostante, che avvolge i mercatini natalizi della Valle d’Aosta, è, certamente, di aiuto per creare un’atmosfera incredibile che assai difficilmente dimenticherete.

Oltre alle classiche bancarelle, sono da ammirare anche le casette in legno colorate e il piccolo villaggio alpino fedelmente riprodotto con strade, piazze, ponti e abitazioni.



Mercatini natalizi Milano, Lombardia

Foto di Shutterstock | DARRAY

Il tradizionale mercatino di Milano soprannominato Oh Bej! Oh Bej! (tradotto: oh belli! oh belli!), si tiene nei pressi del castello Sforzesco e offre ai turisti un’atmosfera natalizia molto suggestiva.

Sono diversi i luoghi dove fare shopping natalizio nel capoluogo lombardo. Oltre al mercatino citato va ricordato anche quello che si tiene ai Giardini Pubblici, intitolato Il Villaggio delle Meraviglie, e amato soprattutto dai più piccoli della famiglia per la presenza di una pista di pattinaggio.

In alternativa ci sono: il Villaggio di Natale, che viene allestito all’interno dell’Ippodromo di San Siro, e le storiche bancarelle natalizie in Piazza del Duomo.



Mercatini di Natale a Roma, Lazio

Scontato che non potesse mancare Roma, la città eterna. Qui, potrete visitare diversi mercatini natalizi, sparsi per la Capitale, che sapranno lasciarvi a bocca aperta.

Il più celebre è il mercatino di Piazza Navona dove centinaia di bancarelle situate intorno alla Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, vendono prodotti natalizi da acquistare per se stessi oppure come regali di Natale economici ed originali da offrire ad amici e parenti.



Mercatini di Natale a Torino, Piemonte

Foto di Shutterstock | Claudio Divizia

Torino, città culturale di impareggiabile bellezza, ospita ogni anno numerosi mercatini in pieno stile natalizio che attirano amanti del Natale provenienti da tutta Italia.

Uno degli eventi principali del capoluogo piemontese si tiene in Piazza Castello. Qui spicca maestoso il tradizionale albero di Natale, sonoro e luminoso, che negli anni passati è stato uno dei più fotografati con i suoi venti metri di altezza.



Mercatini di Natale a Napoli, Campania

Infine, terminiamo questo tour nella cornice di Napoli e, dunque, nei mercatini natalizi ospitati dalla cittadina partenopea.

Il più famoso è in via San Gregorio Armeno, e si tratta di uno dei mercatini più caratteristici del nostro Paese.

È proprio in questa strada particolarissima che sono in mostra i presepi di San Gregorio Armeno creati artigianalmente dai laboratori della zona. Dei veri e propri maestri che ogni anno realizzano sia i personaggi legati alla tradizione che, con ironia, i volti pubblici dello spettacolo e della politica.