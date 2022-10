Mercatini di Natale di Bolzano: info, orari e date

Definito il mercatino più grande all’Alto Adige: il mercatino di Natale di Bolzano allestito per le feste natalizie è da visitare almeno una volta nella vita per la magia che trasmette a grandi e bambini, così come i mercatini di Natale più belli d’Europa.

Profumo di cannella e spezie, dolci fatti in casa, canti natalizi e musica tradizionale: mille emozioni da non perdere durante il periodo dell’Avvento.



Se siete interessati a partecipare al mercatino di Natale, dovete assolutamente segnarvi le date e gli orari in cui sarà possibile godersi la magia di dicembre. Il tutto avrà inizio il 25 novembre, e terminerà il giorno dell’Epifania, ovvero il 6 gennaio 2023. L’orario per tutti i giorni è dalle 10 alle 19.

La location in cui sarà possibile assaporare l’atmosfera natalizia è Piazza Walther. Sono tanti gli espositori che per quest’anno prenderanno parte a questa iniziativa: sarà possibile ammirare e acquistare diversi decorazioni handmade, ricordi di Natale e assaggiare tanti piatti tipici del posto e del periodo di festa.

Le attività per i bambini

È un appuntamento che conquista l’interesse di tante famiglie, motivo per cui vengono proposte diverse attività per i più piccoli. Oltre ad esserci una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, verrà lanciato il Teatro dei burattini. Presso la piazza principale del mercatino ci saranno tanti spettacoli dedicato ai pargoletti.

Un viaggio nel tempo a partire dal 7 dicembre presso il palazzo Mercatile: a mostra “C’era una volta… giochi e giocattoli d’altri tempi” rappresenterà collezioni di giocattoli lanciati nel periodo tra il 1880 e il 1950. Un’attività che sicuramente interesserà anche i più grandi!

Chi ha con sé un neonato, deve segnarsi quest’indirizzo: presso l’ufficio informazioni in Via Alto Adige 60 verrà allestito uno spazio “Punto Bimbo” in cui sarà possibile cambiare il pannolino del proprio figlio o allattarlo, evitando così la confusione e il caos esterno.

Gli appuntamenti da non perdere

Tra un acquisto e l’alto, il mercatino di Bolzano propone anche diverse attività sia per i grandi che per i più piccoli. Ci sarà una notte dedicata all’arte, “Lunga notte dei Musei”, ovvero i musei di Bolzano resteranno aperti fino a tarda notte con ingresso gratuito. Un’occasione da non perdere! Anche Piazza Municipio verrà allestita per l’occasione: un magico bosco con stand dedicati alla gastronomia rappresenterà un punto di incontro fondamentale sia per i turisti che i cittadini del posto.

Come arrivare?

Sicuramente il metodo migliore rimane il treno, poiché la stazione ferroviaria dista circa 2 minuti a piedi da piazza Walther. Per gli orari bisognerebbe informarsi presso il sito di Trenitalia.

Per chi arriva con l’auto da sud deve prendere l’uscita Bolzano Sud, mentre per chi arriva da nord deve prendere l’uscita Bolzano Nord. Per quanto riguarda i parcheggi della città, verranno indicati dalla Polizia Municipale presente sul posto.