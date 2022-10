Vacanze natalizie 2022, dove andare? 5 destinazioni favolose dove passare le feste

Il periodo più festoso dell’anno si avvicina e se state cominciando a pensare a dove andare per le vacanze natalizie, qui troverete alcuni spunti sulle destinazioni più gettonate in Italia, Europa o magari perché no in un paese caldo per un Natale alternativo.

Le 5 mete più belle per le vacanze natalizie Bolzano

Cortina d’Ampezzo

Vienna

Lapponia

Maldive

Se siete stanche di organizzare la festa di Natale a casa, scegliere di fare un viaggio in occasione delle feste può rivelarsi una soluzione perfetta per godersi i giorni di vacanza che altrimenti avreste passato davanti ai fornelli.

Ma dove andare per le vacanze natalizie? Non preoccupatevi, abbiamo raccolto una top 5 delle mete più belle per trascorrere questi giorni in puro relax.

Sia che vogliate visitare i mercatini di Natale più belli in Europa, passare un Natale diverso al caldo o semplicemente staccare la spina per respirare l’atmosfera natalizia di altri paesi, potreste effettuare il nostro test per conoscere la destinazione natalizia più adatta a voi.

Ma ora diamo un’occhiata alle destinazioni mozzafiato per il vostro Natale fuori casa!

Bolzano: per una vacanza natalizia alla scoperta dei mercatini

Bolzano, Trentino Alto Adige Foto di Shutterstock | essevu

Bolzano ormai da anni è una delle mete più gettonate. Se non sapete dove andare per le vacanze natalizie e volete rimanere in Italia, questa è la destinazione perfetta per respirare l’aria festosa ed immergersi nell’atmosfera di montagna che in questo periodo sfoggia tutta la sua bellezza.

A Natale, Bolzano si trasforma in un mondo meraviglioso, fatto di neve, lucine ed addobbi spettacolari. Insomma è la meta perfetta per vivere il Natale.

Inoltre questa località ospita uno dei mercatini di Natale più belli d’Italia, non perdetevi l’occasione di visitarlo, con una buona tazza di cioccolata calda in mano. Vi sentirete proiettate in un mondo magico.

Potrete decidere di rimanere più al lungo anche per festeggiare il capodanno in montagna.

Cortina d’Ampezzo: per le vacanze natalizie sugli sci

Cortina d’Ampezzo, Veneto Foto di Shutterstock | Ingus Kruklitis

Se siete sportivi e volete andare sugli sci per le vostre vacanze Natalizie, rimaniamo in Italia, precisamente a Cortina d’Ampezzo in Veneto.

Ogni anno meta invernale per gli sciatori che vogliono farsi accarezzare da alcune delle piste da sci più belle d’Italia.

Destinazione perfetta per godersi le discese in sci o snowboard durante il giorno e lasciarsi andare alla vita mondana di notte.

Cortina offre moltissimi eventi durante il periodo natalizio, tra cui concerti, mercatini e per i più scapigliati, serate in discoteca.

Vienna: una città bellissima e romantica da visitare per Natale

Palazzo del Municipio, Vienna Foto di Shutterstock | Burben

Se state cercando delle mete europee per trascorrere le vacanze di Natale, Vienna è il posto giusto.

Romantica, sopratutto in inverno e ancor più sotto Natale, dove le strade si riempiono di turisti, bancarelle illuminate in cui gustare degli ottimi Bretzel e golosissime cioccolate calde.

Vienna è favolosa nel periodo natalizio, qui potrete pattinare sul ghiaccio, partecipare ai vari concerti di Natale, e gustare ottimi piatti tipici. Vienna è perfetta se non sapete dove andare per delle vacanze natalizie di coppia.

Potrebbe anche essere un ottimo spunto per decidere di fare, alla vostra metà, un viaggio come regalo di Natale!

Lapponia: per una full immersion nella vera atmosfera di Natale

Villaggio di Babbo Natale, Lapponia Foto di Shutterstock | Roman Babakin

La Lapponia è la meta europea per eccellenza se volete vivere una Natale davvero spettacolare. Qui si trova ufficialmente la casa di Babbo Natale e l’aria che si respira è davvero magica.

È una destinazione dove andare per le vacanze natalizie se andate pazze del periodo di Natale. Potrete ammirare la meravigliosa aurora boreale, fare un fantastico giro in slitta col le renne e una passeggiata nel villaggio di Babbo Natale.

Si tratta di un’occasione per immergersi completamente nell’atmosfera natalizia, visitando un posto nuovo che rimarrà per sempre tra i vostri ricordi più belli!

Maldive: per una vacanza natalizia al caldo

Foto di Shutterstock | haveseen

Se invece volete fuggire dalle temperature rigide e volete trascorrere le vacanze natalizie al caldo, ma non sapete dove andare, le Maldive faranno al caso vostro!

Una meta da sogno, perfetta per le vacanze natalizie al mare, su atolli paradisiaci lontani dal freddo della vostra città.

Potrete godervi fantastiche spiagge di sabbia bianca, contornate da palme ed acqua a dir poco cristallina, passando così il Natale in maniera alternativa.

Insomma di destinazioni perfette per Natale ce ne sono tante, non dovrete far altro che scegliere quella più adatta a voi e preparare le valige!