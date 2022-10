Dove festeggiare Capodanno in montagna: 5 destinazioni da vedere almeno una volta nella vita

Avete deciso di trascorrere il Capodanno in montagna ma non sapete esattamente dove andare e quali siano le destinazioni più ambite?

Nessuna paura, proseguite nella lettura perché vi mostreremo le 5 destinazioni must da prendere in considerazione.

Sia che vogliate passare in montagna qualche giorno con gli amici a ridosso di Capodanno, che vogliate approfittare di qualche località sciistica per indossare gli sci, sia che vogliate mangiare del buon cibo ad alta quota per il cenone di Capodanno, le mete che stiamo per presentarvi offrono una vasta scelta di intrattenimenti.

Il 31 Dicembre si avvicina ed è già ora di prenotare la location per il Capodanno, in quanto le mete di montagna sono le prime in questo periodo ad essere assalite dai turisti.

Quindi non perdiamo altro tempo e vediamo le 5 destinazioni più belle per festeggiare il Capodanno in Italia.

Courmayeur, Valle d’Aosta: per un Capodanno in montagna tra amici

Val Ferret, Valle d’Aosta Foto di Shutterstock | Lydd.fr

Partiamo da una delle mete più apprezzate, Courmayeur in Valle d’Aosta in cui ogni anno migliaia di turisti si affacciano per approfittare di tutte le attrazioni che questa location offre.

Se vi tratterrete per qualche giorno potreste anche visitare nei dintorni i bellissimi castelli della Valle d’Aosta.

Perfetta per un Capodanno in montagna tra amici, Courmayeur, o Courma come la chiamano i locali, è l’ideale sia per coloro che amano gustare del buon cibo o magari una tazza di cioccolata vista neve, che per i più sportivi o gli amanti del relax.

Qui non manca proprio nulla, dalle piste da sci attrezzate alla perfezione alle baite in cui rifugiarsi, e bellissimi chalet da affittare per poter organizzare un festa di capodanno in casa circondati dalla neve.

Merano, Trentino Alto Adige: perfetta per festeggiare il capodanno in montagna in coppia

Merano, Trentino Alto Adige Foto di Shutterstock | essevu

Merano, località conosciuta per la natura che la caratterizza ed il relax, si presta perfettamente per festeggiare il Capodanno in montagna in coppia.

Inoltre, si trova a pochi chilometri da Bolzano, potrete quindi approfittare della vicinanza per visitare uno dei mercatini di Natale più belli d’Italia, se rimarrete per qualche giorno a Merano, questa tappa è d’obbligo.

La cittadina di Merano offre davvero molte attrazioni da fare in coppia, come le attrezzatissime terme in pieno centro storico, i giardini botanici di Castel Trauttmansdorff e i portici in cui assaporare un gustosissimo aperitivo con i prodotti locali.

Cortina d’Ampezzo, Veneto: meta top per gli amanti dello sci

Cortina d’Ampezzo, Veneto Foto di Shutterstock | Dzerkach Viktar

Una delle località invernali più famose d’Italia, Cortina è la meta ideale in cui trascorrere il Capodanno alla volta dello sport, oltre che essere uno dei paesi assolutamente da visitare sulle Dolomiti.

Le piste da sci perfettamente attrezzate e dotate di impianti di neve artificiale programmata in mancanza di nevicate.

Cortina oltre essere culla dello sport, vanta eventi mondani davvero imperdibili, sopratutto in occasione del Capodanno.

Quindi se deciderete di trascorrere qui il vostro fine anno, passerete da lunghe sciate a notti scatenate in discoteca. Per questo è molto apprezzata anche dai single.

Tra le cose da fare a Capodanno a Cortina d’Ampezzo troverete l’imbarazzo della scelta, potrete assistere al tradizionale concerto di Capodanno, ad una festa in rifugio ed approfittare dei tanti eventi organizzati.

Campo Imperatore, Abruzzo: il must per un Capodanno in famiglia con i bambini

Campo Imperatore, Abruzzo Foto di Shutterstock | Lucamato

Se avete deciso di passare il Capodanno in montagna con i vostri bambini, allora Campo Imperatore è la meta che fa per voi!

I piccoli si divertiranno da matti sulla neve e le piste sono attrezzate per il divertimento di grandi e piccini. Inoltre nel centro sono presenti delle ludoteche in cui i bambini possono passare il tempo, magari creando dei bellissimi lavoretti di Capodanno, mentre gli adulti si godono un pò di relax.

Insomma, se volete trascorrere un Capodanno con la famiglia, Campo Imperatore è la location più consigliata. Potrete affittare uno chalet di montagna nei dintorni e fare delle bellissime ciaspolate con i vostri piccoli, visitare il giardino botanico della zona o fare delle escursioni!

Valsesia, Piemonte: per festeggiare Capodanno alla scoperta di natura, borghi e buon cibo

Valsesia, Piemonte Foto di Shutterstock | Renata Sedmakova

La Valsesia è un piccolo gioiello, meta azzeccatissima per trascorrere il Capodanno in montagna in coppia, in famiglia, tra amici o perché no, da soli in pieno relax.

In questa località potrete festeggiare il vostro capodanno all’insegna dello sport, natura, relax e sicuramente del buon cibo.

Sicuramente per il cenone di Capodanno assaporerete pietanze locali da leccarsi i baffi, tra i vini, i formaggi squisiti e i piatti della tradizione c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ovviamente a concludere il tutto non potranno mancare i cibi portafortuna per Capodanno!

Se resterete qualche giorno, vi cosigliamo di visitare tutti i piccoli e super caratteristici borghi nei dintorni.

Insomma, non vi resta che scegliere una di queste mete preparare le valigie e via a festeggiare un meraviglioso Capodanno in montagna!