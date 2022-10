Lavoretti di Capodanno per bambini, tante idee divertenti da realizzare insieme ai più piccoli per festeggiare alla grande l’arrivo del 2023, perfetti anche per decorare la tavola di Capodanno.

40

Cappellini di carta, orologi di plastica per il countdown e festoni coloratissimi per arredare casa per Capodanno, rendendo partecipi anche i bambini, in vista dei festeggiamenti.

Ecco allora i lavoretti di Capodanno più belli da cui trarre ispirazione. Non resta che mettersi all’opera!

Cappellini per Capodanno

Foto Pinterest | toysblog.it

A Capodanno non potranno mancare i cappellini, perfetti per chi vuole organizzare una festa in casa, ma anziché acquistarli già pronti, approfittate dei materiali che avete in casa per realizzare modelli originali rigorosamente fai da te.

L’occorrente di cui avrete bisogno:

cartoncino di vari colori

forbici

scotch

filo elastico

fiocchi

brillantini

spillatrice

Tracciate un cerchio della dimensione preferita sul cartoncino, ritagliatelo con le forbici e chiudetelo a cono con lo scotch. Ora non resta che decorare il cappellino con nastri, brillantini e quant’altro vi suggerisce la fantasia. Fissate il filo elastico con la spillatrice e voilà, non resta che indossare il cappellino.

Countdown Capodanno fai da te

Foto Pinterest | buggyandbuddy.com

Niente di più semplice da realizzare, creare un countdown fai da te per Capodanno si rivelerà davvero divertente! L’occorrente necessario è quello di tutti i giorni, facile da reperire:

piatto di plastica o carta

cartoncino

forbici

fermacampione in metallo

glitter

colori

colla

Sarà sufficiente decorare il piatto, se volete, potete colorarlo. Successivamente disegnate lancette e numeri sul cartoncino, ritagliateli con le forbici, incollate i numeri sul piatto bianco o colorato e fermate le lancette con il perno, per far sì che possiate girarle e puntarle sull’ora che preferite. Ed ecco pronto il vostro lavoretto per il countdown di Capodanno!

Bandierine per la festa

Foto Pinterest | cutediyprojects.com

Per una festa di Capodanno che si rispetti vi serviranno festoni colorati a tema. Realizzarli è un gioco da ragazzi, l’occorrente che vi servirà:

cartoncini colorati

forbici

spago

colla

Disegnate delle doppie bandierine di varie forme e ritagliatele con le forbici. A questo punto piegate a metà le bandierine e sistematele sopra lo spago fissandole con un pizzico di colla. Non resta che appendere i festoni di Capodanno.

Palloncini di Capodanno

Foto Pinterest | etsy.com

Anche i palloncini si prestano ad essere utilizzati come decorazioni di Capodanno, procuratevene in quantità dei colori preferiti e personalizzateli con un pennarello nero con scritte a tema: “Auguri”, “2023”, “Buon Anno” e tutto ciò che vi suggerisce la fantasia. Appesi alle porte o alle finestre faranno subito festa!