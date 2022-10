Mercatini di Natale Trento: info utili e date

Nel periodo natalizio, turisti e trentini non vedono l’ora di potersi immergere completamente nell’atmosfera natalizia grazie ai mercatini di Natale di Trento, e ai mercatini di Natale più belli d’Europa.

Anche per gli abitanti del posto, infatti, rappresenta un momento magico da non perdere per nessuna ragione. Un mese all’insegna della felicità e del divertimento, dove grandi e piccini possono rilassarsi e godersi appieno la magia del Natale.

Mercatini di Natale di Trento: quando iniziano e dove andare

Se anche voi siete in attesa di perdervi tra le casette di legno che solitamente vengono allestite per il mercatino, dovete assolutamente conoscere la data di inizio e il termine dei mercatini di Natale. L’evento avrà inizio esattamente il 19 novembre 2022 e terminerà il 6 gennaio 2023.

Sono due le location interessate: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti si trasformeranno in dei luoghi magici, colorati e luminosi. A rendere le due piazze ancora più natalizie ci penseranno i profumi delle eccellenze gastronomiche e le canzoni a tema natalizio. Le casette di legno verranno sommerse da sculture in legno, addobbi, abbigliamento invernale e tutto ciò che riguarda l’artigianato del posto. Non mancheranno ovviamente gli stand gastronomici: dal pane Bretzel ai piatti tipici del posto, passando anche per il cibo confezionato.

Da non perdere assolutamente le luminarie: una calda e accogliente corona abbraccerà Piazza Fiera e della neve luminosa avvolgerà la torre di Piazza Duomo. Per rendere più sorprendente lo spettacolo, alberi e lampioni saranno ancora più luminosi e abbelliti.

Mercatini di Natale per i bambini

Non solo casette di legno e tanti prodotti locali, i mercatini di Natale di Trento offrono anche un’attività magica e divertente per i più piccoli. In Piazza Santa Maria Maggiore verrà allestita la Casa di Babbo Natale dove ci sarà da divertirsi: con la presenza di Babbo Natale, i bambini avranno modo di scattare tante foto, entrare completamente nel mood natalizio e ricevere diversi regali, caramelle e dei libri piccoli.

Nessun problema per le mamme con i bambini più piccolini: tra i tantissimi stand, ci sarà la possibilità di trovare il punto bimbi in Piazza Fiera dove sarà possibile allattare il proprio figlio evitando la confusione.

Gli orari di apertura

Una delle informazioni da sapere assolutamente prima di recarsi sul posto riguarda gli orari. L’apertura è prevista dalle 10:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito.

Dove parcheggiare per visitare il mercatino di Trento?

Un’altra informazione utile riguarda i parcheggi, specialmente per chi non è del posto e non sa assolutamente come muoversi. I luoghi da segnare assolutamente dove sarà possibile lasciare la propria macchina sono i seguenti: Parcheggio Monte Baldo, Piazzale Sanseverino, Piazzale ex Zuffo e Via Canestrini. Tutti nei pressi dei mercatini. Per chi, invece, arriva in treno non avrà alcun problema: i mercatini distano ben 5 minuti a piedi dalla stazione!