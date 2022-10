Mercatini di Natale in Trentino: tutte le informazioni utili

Sono tante le città famose per avere i mercatini di Natale più belli d’Europa. In Trentino, ad esempio, ogni anno vengono allestiti dei mercatini di Natale meravigliosi all’insegna della magia e del divertimento. I più gettonati di sempre restano senza ombra di dubbio il mercatino di Natale di Merano, Bolzano e Trento.

Si tratta di tre mete da non perdere dove le luci e le varie iniziative e attività proposte per grandi e piccini permettono di vivere a pieno la magia del Natale. Ovviamente, esistono tanti altri mercatini di Natale in Trentino-Alto Adige da visitare almeno una volta sotto il periodo delle feste. Scopriamo alcuni dei più caratteristici.

Il mercatino di Natale a Levico Terme

Uno dei mercatini di Natale più famosi del Trentino è quello di Levico Terme. Se avete intenzione di immergervi in un’atmosfera fiabesca, questa è sicuramente la meta ideale per le feste natalizie. Più di 60 casette di legno e luci che illuminano alberi, piazze e paesaggi.

Tra un assaggio e un acquisto, è possibile prendere parte a diverse attività e numerose feste: dalla festa del miele a quella della polenta, dai cori di montagna ai fuochi d’artificio, dal presepe vivente allo spettacolo pirotecnico di Capodanno.

Il mercatino di Natale a Siror

Uno dei mercatini più antichi del Trentino che ancora oggi è conosciuto in tutto il mondo per il suo incredibile fascino e la sua meravigliosa atmosfera natalizia. Casette di legno e borghi antichi, presepi, regali artigianali e tanta scelta gastronomica. A Siror prende vita il famosissimo Christkindlesmarkt, il mercatino nato in Germania conosciuto a livello mondiale.

Per le famiglie, o meglio per i più piccoli, anche quest’anno sarà possibile accedere al bosco del Mazaròl, ovvero il percorso a tema che permette di immergersi nel mondo del personaggio leggendario di Primiero.

Il mercatino di Natale a Cimego

Chi prova un forte interesse nei confronti dei borghi antichi e dei sapori del passato, il mercatino di Natale di Cimego è il luogo perfetto. Qui è possibile vivere la magia del Natale nella più totale tranquillità e gustarsi insieme alla propria famiglia la polenta della Valle del Chiese. Non mancheranno spettacoli musicali, addobbi e tanto altro ancora.

Il mercatino di Natale a Cavalese

Amato da grandi e bambini, il mercatino “Magnifico” di Cavalese è a tutti gli effetti un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Le casette di legno vengono allestite presso l’antico Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, dove prende vita anche un giardino in cui è possibile assistere a spettacoli meravigliosi, laboratori a tema sia per i più grandi che per i più piccoli.

I mercatini di Natale in Trentino: alla scoperta di Vipiteno

Un’altra tappa imperdibile dallo stile medievale è Vipiteno che con il suo mercatino di Natale regala tante gioie e felicità a grandi e bambini. Presepi intagliati a mano ai piedi della Torre delle Dodici, prodotti hand-made e prelibatezze che conquisteranno il cuore (e il palato) di numerosi turisti.