Mercatini di Natale Merano: informazioni e curiosità

I mercatini di Natale di Merano, sono tra i più bei mercatini di Natale in Trentino, sono da visitare almeno una volta nella vita per la magia e l’atmosfera natalizia che trasmettono a cittadini e turisti.

Merano è una cittadina che si trova in Trentino Alto Adige, famosa per i suoi splendidi castelli e per le sue rilassanti acque termali. Un posto da favola, che diventa ancora più bello e suggestivo sotto Natale.

Casette di legno, canti natalizi, profumi e sapori che ricordano il Natale, un’aria che resterà impressa nella mente per sempre. Per quest’anno, sono tante le iniziative proposte per grandi e bambini, e i mercatini di Merano sono perfetti per le famiglie.

Mercatini di Merano, per un Natale da favola

I mercatini di Natale a Merano iniziano il 25 novembre 2022 e terminano il 6 gennaio 2023. Trovarli non è difficile, poiché i mercatini attraversano l’intero centro della città. Sono tanti gli espositori che prenderanno parte all’iniziativa e proporranno prodotti di qualità fatti a mano e tipici del posto. Oltre a trovare decorazioni natalizie, abbigliamento invernale e tanto altro ancora, è possibile gustare i piatti tipici del luogo e assaggiare la cucina tedesca.

Attività per i bambini e le famiglie

Natale è il periodo più bello dell’anno specialmente per i più piccoli, ecco perché tra uno stand e l’altro è possibile far partecipare i propri figli a diverse attività speciali. Presso il Kurhaus si potrà accedere a diversi laboratori che si suddividono in due fasce d’età: dai 3 ai 6 anni, dai 7 agli 11 anni.

Amanti della cucina e appassionati di biscotti, accorrete! In Piazza della Renna verrà allestita la Casetta di Goldy, ovvero un luogo magico in cui i bambini insieme ai genitori possono realizzare dei biscotti e decorazioni natalizie della tradizione!

Dove parcheggiare?

Se avete intenzione di visitare Merano con l’auto, dovete segnarvi i posti in cui sarà possibile lasciare la macchina: uno dei parcheggi più grandi è il Blue Park, in alternativa potreste optare per il parcheggio Terme Merano, i due parcheggi in Via Goethe, in parcheggio Cantina Sociale in via Galilei, il parcheggio in via Scena e in via O. Huber o il parcheggio in via Verdi.