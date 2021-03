1 di 3

Foto Pexels | Emma

Oggi vi proponiamo 10 ricette di Pasqua regionali da non perdere. Le ricette della tradizione italiana preparate in occasioni importanti come un pranzo di Pasqua sono molte e sono davvero buonissime. Rimanere su una cucina classica in questa occasione è un modo per unire la famiglia anche nei gusti, tuttavia potete comunque ingegnare la vostra fantasia e rivisitare qualche piatto in chiave più moderna e in base alle preferenze personali. Potete realizzare ricette pasquali napoletane, siciliane e lombarde; perché infatti non proporre ai vostri ospiti un mix di ricette provenienti da varie regioni? Non vi resta che provarci! Scopriamo insieme i piatti pasquali e le ricette migliori da non farsi scappare.