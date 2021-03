Mancano solo poche settimane alla santa Pasqua ed è ora di organizzarsi con il menù e i dolci per il pranzo in famiglia. Se quest’anno volete stupire i vostri ospiti potete fare in casa i dolci di Pasqua tradizionali come la colomba e la pastiera. Questi dolci Pasquali sono abbastanza impegnativi, ma la soddisfazione nel farli con le vostre mani e portarli in tavola vi farà dimenticare tutta la fatica, la ricerca degli ingredienti, le prove e le lunghe ore di lievitazione degli impasti.

Dolci di Pasqua: la colomba

Ingredienti

Per la base:

600 g di farina 00

200 g di zucchero

250 g di burro

mezzo bicchiere di latte

6 uova

20 g di lievito di birra

1 bustina di vanillina

1 cucchiaio di miele

1 limone

100 g di scorzette di arancia candite

50 g di canditi misti o uvetta

Per la copertura:

200 g di mandorle non pelate

120 g di zucchero a velo

3 albumi d’uovo (quelli rimasti dalla base)

Granella di zucchero

Preparazione

Preparate la biga mescolando il lievito di birra nel latte caldo, poi aggiungete 200 gr circa di farina e impastate tutto, formate un panetto, incidetelo a croce, e fatelo lievitare per un’oretta. Mettete la farina rimasta in una ciotola e unite il burro a pezzetti, impastate con i polpastrelli e poi aggiungete lo zucchero e tre uova intere e tre tuorli, impastate ancora e aromatizzate con la scorza di limone, la vanillina e il miele, unite anche la biga e impastate bene tutto. Formate una palla e lasciatela lievitare per 6 ore, poi incorporate anche le scorze candite, l’uvetta e i canditi, impastate e fate lievitare dentro l’apposito stampo fino a quando il composto non sarà ad un centimetro dal bordo (più o meno). Nel frattempo preparate la copertura. Tritate 100 gr di mandorle fino a ridurle in polvere, poi mescolatele con lo zucchero a velo e con gli albumi, montate tutto fino ad avere una glassa uniforme e liscia. Versate la glassa sulla colomba e stendetela molto delicatamente, completate con le mandorle intere. Cuocete la colomba in forno preriscaldato a 200°C per i primi 15 minuti, poi copritela con l’alluminio e proseguite la cottura a 170°C-180°C per 40 minuti. Completate con la granella di zucchero e servite. Fate raffreddare completamente la colomba prima di servirla/confezionarla per regalarla oppure di farcirla con creme e marmellate.

Dolci di Pasqua: la pastiera

Ingredienti

Per la pasta:

3 uova

500gr di farina

200gr di zucchero

200gr di strutto o burro

1 scorza di limone grattugiata

Per il ripieno:

300 gr di grano già cotto

400 ml di latte

1 cucchiaio di strutto o una noce di burro

1 cucchiaio di zucchero

400 gr di ricotta di pecora

1 busta di vanillina

5 uova

1 fialetta di essenza di fiori d’arancio o millefiori

150 gr di canditi misti

100 gr di scaglie di cioccolato fondente

1 scorza di limone

zucchero a velo

Preparazione

Prendete una ciotola e mettete la farina e il burro freddo a pezzettini, impastate con i polpastrelli fino ad avere un composto sbriciolato, unite uovo intero e due tuorli e la scorza di limone grattugiata, impastate bene tutto fino ad avere un composto omogeneo e ben amalgamato. Formate una palla, avvolgetela con la pellicola e fate riposare la frolla in frigo per un’oretta. Nel frattempo procedete alla preparazione del ripieno. Prendete una pentola e mettete dentro il grano precotto, il latte, lo strutto, lo zucchero e cuocete bene tutto fino ad avere una sorta di crema. In una ciotola mescolate insieme la ricotta con i tuorli, poi il cioccolato fondente, i canditi, l’essenza di fiori d’arancio e il grano cotto, mescolate benissimo e infine incorporate anche tre albumi montati a neve ben ferma. Prendete uno stampo rotondo, imburratelo e infarinatelo, e sopra mettete la sfoglia di frolla tirata a circa mezzo centimetro con il mattarello, bucherellate il fondo e versate il ripieno, livellatelo con il dorso di un cucchiaio bagnato. Con la pasta rimasta fate delle strisce usando la rotella dentellata e poi posizionatele facendo una trama a intreccio come quella delle crostate. Cuocete la vostra pastiera in forno preriscaldato a 180°C per circa 2 ore.

Dolci di Pasqua: la cuddura cull’ova

Ingredienti

Per la base:

600 gr di farina 00

200 gr di zucchero

150 gr di strutto

4 uova

1 scorza di limone

8 gr di lievito in polvere per dolci

Per la decorazione:

10 uova

Codette colorate

Preparazione

La cuddura cull’ova è un dolce di Pasqua tipico della Sicilia. Prendete una ciotola capiente e unite la farina con lo zucchero, il lievito setacciato, lo strutto ammorbidito e la scorza grattugiata di limone. Iniziate ad amalgamare e, in un secondo momento, aggiungete le uova intere leggermente sbattute. Continuate a mescolare gli ingredienti con le mani finché non saranno ben amalgamati, quindi trasferitevi su un piano da lavoro impastando bene, sino ad ottenere un composto omogeneo e non appiccicoso. Ora stendete l’impasto morbido dandogli la forma desiderata: potete formare un’unica corona o tanti piccoli “nidi”. Dopo aver lavato bene le uova, posizionatele sopra la cuddura e fermatele con delle striscioline di pasta, premendo delicatamente perché aderiscano bene. Sistemate il dolce su una teglia rivestita di carta da forno, spennellate con un uovo e decorate con le codette colorate. Infornate a 180° per circa 30 minuti, o finché la cuddura non è ben dorata.

Dolci di Pasqua: i biscotti

Ingredienti

Per i biscotti:

360 gr di farina 00

180 gr di burro

140 gr di latte condensato

1 scorza di limone

1 presa di sale

Per la glassa all’acqua:

200 gr di zucchero a velo

3 cucchiai di acqua calda

Colorante alimentare

Preparazione

Il primo passo per realizzare dei buonissimi biscotti di Pasqua consiste nella preparazione della frolla. Amalgamate la farina con il burro a dadini e aggiungete un pizzico di sale, quindi sistemate il composto a fontana su un piano da lavoro e versatevi il latte assieme alla scorza grattugiata del limone. Impastate con le mani sino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Incartate la frolla con della pellicola e sistematela in frigo, lasciandola riposare per circa 30 minuti. Trascorso questo periodo, spargete un po’ di farina sul piano da lavoro e stendete l’impasto con l’aiuto del matterello, sino ad ottenere uno spessore di circa 1 centimetro. Ottenete dei biscotti con degli stampini, quindi poggiateli su una teglia rivestita di carta da forno. Lasciateli riposare in frigo per altri 30 minuti, poi cuoceteli in forno a 170° per circa 20 minuti. Dopo che si sono raffreddati, decorateli con la glassa all’acqua, che avrete preparato in anticipo mescolando lo zucchero a velo setacciato con l’acqua calda e qualche goccia di colorante alimentare, fino ad ottenere un composto dalla consistenza vischiosa.