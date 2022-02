Vediamo come preparare la ricetta della pastiera napoletana, uno dei dolci tipici di Pasqua, una ricetta tradizionale che dalla Campania è ormai diventata simbolo dei dolci pasquali in tutta Italia. Si tratta di una torta composta da una frolla che racchiude un cremoso ripieno a base di grano cotto, ricotta e canditi, ed è talmente profumata e golosa che ogni morso è pura poesia. Il grano cotto si trova già pronto, e per questo fare la pastiera napoletana in casa con le vostre mani sarà un gioco da ragazzi. Vi basterà seguire i nostri suggerimenti e la preparazione passo passo e sfornerete un dolce sublime.

Ingredienti

uova 3 per la frolla e 5 per il ripieno

farina 500gr

zucchero 200 gr per la frolla e 300 per il ripieno

strutto o burro 200 gr + 20 per il ripieno

scorza di limone grattugiata 1

cannella qb

vanillina 1 bustina

essenza di fiori d’arancio 2 fialette

latte 400 ml

canditi misti di arancia e cedro 150 gr

ricotta di pecora 400gr

zucchero a velo qb