Siete alla ricerca di una ricetta della colomba pasquale facile da fare ma di sicuro successo? Allora seguiteci, vi diciamo come fare una colomba di Pasqua super soffice da portare in tavola o regalare ad amici e parenti. Questo è uno dei dolci di Pasqua tradizionali per eccellenza e prepararlo in casa non è affatto complicato, occorre solo avere un po’ di tempo per attendere la lievitazione dell’impasto. Se poi seguite la nostra ricetta semplificata passo passo, sarete certe del risultato. Ma andiamo a vedere come preparare la colomba pasquale e come farcirla con tante creme golose.

Ingredienti

farina manitoba 300 gr

zucchero 100 gr

lievito di birra fresco 12 gr

burro 100 gr

latte 90 ml

Cedro e arancia candita 100 gr

uvetta 50 gr

Arance 1 scorza

Limone 1 scorza

Uova 2

Vanillina 1 bustina

Farina di mandorle 100 gr

farina di mais fioretto 20 gr

Mandorle a scaglie (o intere) 50 gr

Albumi 2

Zucchero vanigliato 100 gr

Zucchero di canna 50 gr

granella di zucchero qb

sale qb