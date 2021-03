1 di 4

Foto Shutterstock | margouillat photo

Gli antipasti di Pasqua facili e veloci sono un vero must per iniziare il pranzo pasquale nel migliore dei modi: ecco perché vi presentiamo le migliori ricette di antipasti pasquali da proporre alla vostra famiglia! Il pranzo di Pasqua, infatti, è un evento importante da passare con le persone care: poiché normalmente i pasti tutti insieme sono abbondanti, vi consigliamo di iniziare con qualcosa di leggero, anche per lasciare anche un po’ di spazio ai dolci pasquali. Tra uova ripiene e bocconcini di pesce, le opzioni sono davvero molte, tutte realizzabili con il minimo sforzo ma dal risultato assicurato. Scopriamo quindi insieme le ricette pasquali di antipasti veloci e semplici.