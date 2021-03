1 di 4

I primi piatti di Pasqua possono richiedere tanto tempo in cucina, noi abbiamo pensato di raccogliere per voi anche delle ricette facili e abbastanza veloci da fare. La scelta del menu di Pasqua è davvero ampia, quindi non vi resta che scegliere uno dei primi piatti pasquali da servire a tavola a tutta la famiglia. I primi piatti devono unire i gusti di tutti i commensali ma allo stesso tempo essere in tema con la giornata. Si può scegliere di servire un piatto più tradizionale nella maniera classica o rivisitata oppure scegliere un piatto più moderno: dalle lasagne alle zuppe, passando per risotti o ravioli, le ricette di primi piatti pasquali sono davvero tante, e tutte buonissime. Vediamo insieme le migliori!