Ecco la ricetta del tortano napoletano, un tipica ciambella salata della cucina napoletana che si prepara nel periodo di Pasqua, come il casatiello. Questa sorta di torta salata ripiena di salumi e formaggi , arricchita dalle uova, simbolo pasquale, ha una consistenza particolare grazie alla presenza dello strutto, e un sapore squisito che la rende irresistibile. Come tutti gli impasti lievitati richiede un po’ di tempo per la preparazione, ma questa ricetta del tortano pasquale è facile da fare, seguiteci con la preparazione passo passo e sfornerete il vostro tortano napoletano a regola d’arte!

Ingredienti

farina 600 gr

acqua 300 ml

lievito di birra 12 gr

strutto 90 gr +un poco per lo stampo

salame 125 gr

prosciutto cotto 100 gr

pancetta 100 gr.

provola 150 gr

fontina 100 gr

emmental 150 gr

uova sode 4

pecorino 100 gr

sale 10 gr

pepe nero macinato 1 cucchiaio