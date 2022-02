Per preparare la ricetta del casatiello tradizionale partite sciogliendo il lievito in un po' di acqua tiepida e mescolate bene con la forchetta. A questo punto potete usare planetaria, se l'avete, oppure realizzare l'impasto a mano. Per preparare la ricetta del casatiello tradizionale partite sciogliendo il lievito in un po' di acqua tiepida e mescolate bene con la forchetta. A questo punto potete usare planetaria, se l'avete, oppure realizzare l'impasto a mano.

In una ciotola mettete la farina, il lievito ben sciolto, il pepe nero e lo strutto morbido, lasciandone una noce per dopo. Aggiungete anche l'acqua e cominciate a impastare per bene. Unite il sale e continuate a impastare bene per almeno 15 minuti.

Mettete a riposare, coperto con un canovaccio inumidito, in luogo tiepido per circa due ore. Riprendete l'impasto e lavoratelo un altro poco, poi fatelo riposare ancora per mezzora. Nel frattempo pulite il salame togliendo la pelle e fatelo a cubetti, tagliate a cubetti anche la provola.

Riprendete l'impasto e stendetelo su una spianatoia infarinata usando un mattarello , facendo uno strato di circa un centimetro di spessore. Lasciatene da parte un pochino che servirà per fare le striscioline per fermare le uova.

Spalmate la superficie della pasta con lo strutto avanzato e poi spolverate la superficie con pepe nero, aggiungete quindi il pecorino grattugiato, gli altri formaggi e il salame a cubetti.

A questo punto piegate l'impasto arrotolandolo su se stesso dalla parte più lunga e ponete questo 'salsicciotto' ottenuto all'interno di uno stampo per ciambelle da 26 cm unto con poco strutto.

Ponete sopra la superficie del casatiello le uova crude ponendo una leggera pressione, fermatele con le striscioline di pasta rimasta e disponetele a croce, in modo da ingabbiare le uova.