La ricetta tradizionale della Torta Pasqualina originale è tipica della tradizione culinaria ligure e si prepara a Pasqua, come si evince dal nome. Si tratta di una torta salata che si compone di vari strati di una sfoglia di pasta che racchiudono un delizioso ripieno a base di verdura, generalmente spinaci o bietoline, uova e formaggio cremoso, la prescinseua, che però non si trova dappertutto, dunque si sostituisce con ricotta. La torta pasqualina può essere proposta come antipasto o come piatto unico. Questa torta salata è ideale anche per le gite fuori porta del giorno di Pasquetta. Infatti, la torta pasqualina può essere preparata in anticipo e gustata anche a temperatura ambiente. Se non avete voglia di preparare la sfoglia potete usare la pasta sfoglia o la pasta brisè già pronta.

Ingredienti

Cipolla 1 piccola

Noce moscata un pizzico

Maggiorana fresca 3 rametti

parmigiano reggiano 180 gr

Ricotta 500 gr

Uova 12

Spinaci o bietoline 1,5 kg

Olio extravergine d'oliva 25 gr per il ripieno, 35 gr per l'impasto

Farina 00 600 gr

Acqua 320 ml

Sale e pepe qb