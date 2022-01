E il titolo di reginetta di stile della settimana va...

Il venerdì è il giorno che dedichiamo al look più interessante visto durante la settimana. Il primo premio dell’anno è andato a Zendaya in vintage Valentino, il secondo al look vedo non vedo di Chiara Ferragni e il terzo? Per il terzo restiamo in casa Ferragni, ma questa settimana è Valentina ad averci convinto con il suo look. Abbinamento total pink, con pantalone e cardigan in lana pelosa, calzature Amina Muaddi e una guest star molto particolare: la baguette bag Fendi in paillettes, la stessa amatissima da Carrie Bradshaw di And Just Like That!

Valentina Ferragni: la meglio vestita della settimana

Del look di Valentina Ferragni ci ha convinto in particolare la scelta del rosa, colore di tendenza per l’inverno 2022. Ad avvolgere il look in un’aura colorata dai sottotoni freddi c’è poi la mini bag Fendi, in dimensioni 27 x 15 e portata a spalla, le cui paillettes ricordano il nuovo colore Pantone 2022: un mix accattivante tra blu e viola.

Foto Instagram | @valentinaferragni

I gioielli ideati dalla stessa influencer e il dettaglio del fiocco in stile tennis del maglioncino conferiscono un tocco finale di raffinato bon ton.