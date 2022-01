Chiara Ferragni: il suo look è un'esplosione di sensualità

In gita in montagna a Crans Montana, in Svizzera, Chiara Ferragni non si è goduta solo la neve, ma ci ha anche deliziato con il look che le vale il titolo di meglio vestita della settimana. Un crop top trasparente firmato Saint Laurent, tempestato di cristalli e con maniche bordate da piume: la sacra unione delle più sensuali tendenze moda della stagione.

Chiara Ferragni sceglie il vedo non vedo col suo top

Come Maude Apatow, interprete di uno dei personaggi della fortunata serie Euphoria, la cui seconda stagione è stata presentata a inizio gennaio, Chiara Ferragni ha scelto un capo Saint Laurent che parla un linguaggio della moda a dir poco universale. Ma ciò che ci ha stupito di più del look di Chiara è la sua scelta di non indossare il reggiseno sotto al top: il vedo non vedo creato dal top trasparente ha suscitato l’ammirazione di molti e, purtroppo, anche lo sdegno di altri.

Foto Instagram | @chiaraferragni

Noi l’abbiamo amata e non vediamo l’ora di lasciarci ispirare dai suoi prossimi look!