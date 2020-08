Maschera per capelli con l'olio di mandorle dolci

Volete avere capelli bellissimi e luminosi? E’ facilissimo averli con la nostra fantastica maschera a base di olio di mandorle dolci, questo olio è versatile e dalle mille qualità e non dovrebbe mai mancare nelle nostre case perchè è l’ideale per idratare la pelle ma anche per nutrire i capelli, le cuticule e per curare i talloni screpolati. Oggi vi propongo una maschera per capelli semplice, veloce e assolutamente efficace, provatela e vedrete che la farete spesso!



Per fare questa ricetta non occorrono abilità particolari, inoltre gli ingredienti sono tutti facilmente reperibili e la maschera potete farla al momento evitando inutili sprechi.



Ecco gli ingredienti per la maschera con l’olio di mandorle dolci:

quattro cucchiai di olio di mandorle dolci

due cucchiai di yogurt bianco intero

due cucchiai di miele



Preparazione e Applicazione

Prendete una ciotolina e mescolate il miele e l’olio di mandorle dolci con una forchetta, poi aggiungete lo yogurt e mescolate bene per amalgamarlo agli altri ingredienti.



Lavate i capelli come fate abitualmente e poi dopo il balsamo mettete questa crema sui capelli umidi, applicatela bene dalle radici alle punte e massaggiate qualche minuto, poi fate riposare per 30 minuti. Risciacquate i capelli benissimo e con l’acqua tiepida e poi tamponateli. Asciugate i capelli e vedrete che profumo favoloso, ma soprattutto naturale!