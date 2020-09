Shampoo anticaduta: i migliori prodotti

La fine dell’estate e il ritorno alla routine quotidiana coincidono spesso con appuntamenti beauty poco piacevoli come il ricambio della pelle con la spellatura e, soprattutto, con la caduta dei capelli.

Si tratta di un fenomeno temporaneo causato specialmente dallo stress e dagli agenti esterni, come sole, cloro e salsedine che in estate hanno danneggiato le fibre capillari ma che può essere comunque arginato grazie ad alcuni accorgimenti e all’utilizzo di prodotti o trattamenti specifici in grado di fortificare il fusto rigenerando la chioma. Ecco allora i migliori shampoo anti caduta, per tornare ad avere capelli forti e folti.

Oltre ai rimedi naturali anti caduta dei capelli, esistono in commercio dei prodotti specifici ideali per fortificare il fusto capillare come sieri, integratori e oli che si rivelano molto efficaci ma talvolta possono apparire impegnativi.

Lo shampoo, tra questi, è la soluzione più pratica e funzionale, indicata soprattutto quando il fenomeno della caduta dei capelli è temporaneo e legato al cambio stagionale.

Ne esistono vari tipi che si differenziano per componenti e formulazioni a partire dallo shampoo Bumble and bumble Full Potential che dona forza, elasticità, vitalità, brillantezza e volume riducendo il rischio della perdita dei capelli dovuta ad agenti esterni e rottura. E poi, grazie ad un esfoliante delicato, lo shampoo Full Potential rigenera i capelli rimuovendo i residui per nutrire e idratare il cuoio capelluto.

Famosissimi i prodotti della Kerastase per contrastare la caduta dei capelli proprio come lo shampoo energizzante Kérastase Spécifique – Bain Stimuliste GL perfetto per capelli fini, disidratati e che tendono a spezzarsi.

Nella lista degli shampoo anti caduta anche Nashi Argan shampoo Energizing, un detergente consigliato nel trattamento della cute sensibile per prevenire e contrastare la caduta dei capelli e degli eccessi di sebo. Un prodotto delicato, adatto anche per lavaggi frequenti, che riequilibra e rivitalizza la chioma. Oltre allo shampoo, sempre della Nashi, esiste anche Nashi Argan 7 Night Program, trattamento preventivo che agisce di notte, spesso venduto insieme come kit anticaduta.

Anche Bottega Verde propone uno shampoo efficace, il BV Krin capace di restituire al bulbo la capacità di svolgere la sua funzione assicurando corpo ed elasticità alla chioma e prevenendo così la caduta dei capelli.

Spesso, tra le cause della caduta dei capelli, spicca il sole che danneggia la fibra rendendola più sfibrata complice anche l’esposizione al salino. Per prevenire così il rischio di caduta, prendete l’abitudine di applicare in estate ogni tanto una maschera sui capelli per nutrirli maggiormente e prevenire il rischio di caduta.