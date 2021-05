Ogni tipologia di capelli ha necessità e problematiche diverse: per questo esistono kit e prodotti specifici studiati per un uso combinato, che agiscono in maniera mirata, donando nuovi vita alla chioma.

Gran parte della bellezza del capello dipende dalla sua porosità, dalla sua struttura, dalla tendenza a seccarsi o meno, e soprattutto dai trattamenti più o meno invasivi ai quali lo sottoponiamo. Decolorazioni e stirature chimiche possono indebolire o rovinare il fusto, ma anche stress, inquinamento e cattiva alimentazione possono rendere i nostri capelli molto spenti e secchi.

Altra questione è invece la gestione del crespo e della definizione delle onde e dei ricci: oltre a tanta cura, servono prodotti idratanti che non appesantiscono e non sporcano la cute, chiudendo le cuticole e permettendo la capello di avere una forma definita.

Se vi riconoscete in una queste problematiche, niente panico: abbiamo selezionato i migliori prodotti e kit per la cura dei capelli home made, da acquistare online.

Olaplex Full Set, per capelli rovinati o decolorati

Foto Amazon

Se è uno dei brand più amati c’è un motivo: Olaplex riporta in vita anche i capelli più rovinati. Il Full Set è indicato per chi ha bisogno di un trattamento ristrutturante intensivo o vuole semplicemente migliorare l’aspetto dei capelli di tanto in tanto. L’Hair Perfector No. 3, ovvero l’impacco pre-shampoo è un vero e proprio must have.

Divina Blk, kit idratante e protettivo per capelli ricci a media porosità

Foto Amazon

Shampoo e crema idratanti, maschera nutriente e olio protettivo: il kit Divina Blk è tutto quello di cui i capelli ricci hanno bisogno per risultare ben idratati e definiti, senza perdere forma, volume e idratazione, fondamentali per contrastare il crespo.

Trskell, kit per capelli spenti

Foto Amazon

Dopo una decolorazione intensa o un’estate al sole, oppure semplicemente perché molto lunghi, è facile che i capelli risultino un po’ spenti e stopposi, soprattutto sulle punte. Il kit Triskell (shampoo, balsamo e spray leave in) ristruttura in profondità la chioma sfruttando le proprietà del luppolo e delle bacche di goji.

Olio di Ricino, per capelli deboli

Foto Amazon

Gli oli naturali sono un vero toccasana per tutti i tipo di capelli: quello di ricino aiuta non solo a rafforzali, ma anche a stimolarne la crescita. Infatti, massaggiato sul cuoio capelluto, ravviva il microcircolo, prevenendo la caduta e rendendoli più spessi e sani.

TIGI Catwalk Oatmeal & Honey, per capelli secchi

Foto Amazon

Il kit TIGI Catwalk per capelli secchi è una vera e propria coccola ricca e avvolgente: lo shampoo al miele d’acacia, proteine del grano e vitamina E idrata e nutre, il balsamo chiude le cuticole e ripara i danni. Lavaggio dopo lavaggio, i capelli saranno più morbidi e corposi.