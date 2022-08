Madonna: beauty & make-up identikit della diva del pop

Eccentrica, controversa e sfrontata Madonna Louise Veronica Ciccone -in arte semplicemente Madonna– è stata senza dubbio una delle prime, discusse nonché maggiori trendsetter della storia: sin dagli albori della sua variegata e stupefacente carriera, negli anni ’80, ad oggi non esiste look che non abbia sperimentato su sé stessa, o che non abbia sdoganato.

Precorritrice di attuali e popolarissime tendenze trucco del calibro dell’enorme onda di risonanza da Euphoria-Effect con il suo Crystal make-up, dei recenti ombretti colorati a palpebra piena e del beauty-look anni ’40, l’artista americana è dai più definita la vera “The Queen of Pop“. E, come ovvio, i suoi iconici videoclip sono tuttora tra i più cliccati.

Foto Pinterest | Daniel Sula

Leggenda della musica e poliedrica nello stile, la cantante pare godere di una bellezza immutevole e senza tempo. Bellezza presto immortalata in un film biografico diretto dalla stessa, si vocifera. Nel dubbio e nell’attesa, apprestiamoci a ripercorrere insieme le fasi migliori delle trasformazioni di Madonna in questi 63 anni di successi.

Madonna: dal Pixie al biondo platino

Foto Pinterest | The Guardian

Castana scura di nascita, la camaleontica Madonna ha sempre mostrato una certa inclinazione naturale all’audacia: l’artista è infatti passata attraverso svariati hairsyle e colori capelli prima di approdare al suo prediletto biondo platino, sostituendo senza indugio la chioma riccia e vaporosa che noi tutti ricordiamo all’epoca di “Like A Prayer” con tagli corti minimali, dalle vibes vagamente “tomboy“.

Foto Pinterest | 80’s tumblr

Il periodo “Papa Don’t Preach“, invece, l’ha vista protagonista negli anni ’90 di un cambio di stile piuttosto radicale, con chiari riferimenti a quello di una evoluta Marilyn Monroe propendendo per onde retrò.

Madonna – Foto Instagram @madonna

Solo in seguito ha avuto inizio l’era -eterna- del biondo ghiaccio, visto su di un taglio lungo oltre le spalle poi mantenuto negli anni e che oramai pare essere divenuto la sua cifra stilistica. Un liscio perfetto che di quando in quando si alterna ad onde morbide e sinuose.

Madonna ed i make-up che hanno fatto la storia (e le tendenze di oggi)

Madonna – Foto Instagram @madonna

Le sopracciglia bold e l’intramontabile rossetto rosso ad ogni apparizione ad oggi sono un lontano, lontanissimo ricordo. Ma prima di trovare definitivamente la sua dimensione nell’inseparabile duo eyeliner+labbra nude Madonna ha saputo fare suoi innumerevoli beauty look. Tanti di questi sono oggi in gran tendenza, anticipati dalla popstar con netto vantaggio: è il caso delle applicazioni strass sul trucco occhi e degli smokey extra colorati abbinati a stravaganti capelli rosa.

Attualmente per i suoi make-up l’artista si affida alle esperte mani del suo truccatore ufficiale, Aaron Smith Henrikson, prediligendo in linea di massima una base radiosa e perfezionata abbinata ad immancabile coda di eyeliner, matita color burro e rossetto nude.