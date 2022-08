Smalto: ecco quali sono i colori che esaltano l’abbronzatura

Dopo lungo tempo trascorso a preparare le pelle al sole, con un occhio attento alla body care routine ed un altro alla strenua ricerca di beauy tips per l’estate, eccoci approdate al sospirato obiettivo: l’abbronzatura perfetta è finalmente nostra. Ma come esaltarla al massimo? Se è vero che recenti tendenze make-up le quali fanno del bagliore il loro credo, come Mermaid-Effect ed ombretto oro metallizzato, a fianco di tutta la schiera di illuminanti corpo tanto in voga concorrono attivamente all’intento, continua però a mancare qualcosa. Ebbene sì, anche gli smalti della primavera-estate svolgono un ruolo fondamentale in questo! E, siccome avere mani e piedi sempre perfetti in questa stagione è d’obbligo, vediamo quali sono i colori più adatti ad esaltare la tintarella.

Smalto arancione, frizzante e vitaminico

Megan Fox – Foto Instagram @meganfox

I colori vivaci tipici della Skittles Manicure continuano ad essere una certezza in questa lunga, torrida estate: ecco perché optare per nuances audaci e brillanti è più che una buona idea. Lo smalto arancione, amatissimo già lo scorso anno, si riconferma in cima alla lista in fatto di tonalità gettonate. Allegro e vitaminico, l’arancio si intona perfettamente all’abbronzatura perché in grado di richiamarne il sottotono.

Smalto lilla: una vera dipendenza

Shay Mitchell – Foto Instagram @ash_kholm

Dopo il successone della scorsa primavera, anche le unghie color lavanda si riconfermano tra le favorite. Una volta capito come mettere lo smalto, queste saranno le vostre fedeli compagne per tutta l’estate!

Smalto nude, un classico intramontabile perfetto tutto l’anno

Foto Pinterest | Gelcare

Smalto nude e tintarella? L’accoppiata perfetta, nonché la più chic: il contrasto interessante che viene a crearsi con il colorito ambrato risulta irresistibile, tanto da riaffermarsi di anno in anno il look più richiesto per manicure e pedicure. Rosato oppure lattiginoso, proprio come il celebre Milk-bath Nails trend vuole, conferisce alle mani innata eleganza.