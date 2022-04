Lavender Mania: ecco le idee più glamour per le tue unghie color lavanda

È l’anno dei colori, e questo è un fatto innegabile, oramai sotto gli occhi di tutti. Ma è anche primavera, la stagione che suggerisce allegria, freschezza per definizione, dove la natura rigogliosa costituisce una gioia per la vista in un trionfo assoluto di nuance esuberanti. Ma cosa succede se per caso il colore meraviglioso dei fiori, coincide con una delle tonalità must del periodo? Impazza un nuovo trend, ovviamente.

È esattamente questo il caso delle unghie color lavanda, in tempi recenti la ricerca preferita da nail lover e fashionista, unite da un’unica, autentica ossessione. Che si tratti di unghie gel oppure di semplice smalto poco importa, è proprio a loro che va il primo posto in fatto di manicure più cool della primavera 2022!

Abbiamo già visto come unghie verdi pistacchio ed unghie blu la facciano da padrone quando si tratta di optare per una nail art degna di nota, tanto da diventare due dei maggiormente richiesti colori smalto di tendenza della primavera-estate, complici probabilmente i dettami della moda attuale. Allo stesso modo sembra ora arrivato il turno proprio delle unghie viola pastello, a ricordare gli immensi, profumatissimi campi di lavanda, appunto.

Che siano esse delle “beauty-meteore”, ce lo dirà solo il tempo: ciò che importa ora è semplicemente trovare una valida fonte di ispirazione da poter mostrare alla propria estetista di fiducia nel momento opportuno! Ecco quindi tutta una -preziosissima- selezione di nail art color lavanda che farà impazzire le più appassionate.

Lavender French, l’alternativa unghie più chic della primavera

Insomma, chi non ama l’intramontabile french manicure? Ancor meglio se color lavanda, tale nail look gode del fascino sempreverde dello smalto nude, solo con quel tocco di carattere in aggiunta.

Ombrè Nails… color lavanda

Già lo scorso anno, Chiara Ferragni si era mostrata previdente sfoggiando delle Ombrè Nails di tutto punto, guarda caso proprio del viola in questione! Casualità? Giudica tu stessa.

Unghie gel lavanda con decori sbarazzini, il twist di personalità in più che conquista

Seguendo il filone della tendenza unghie Marble Nail art, così come della manicure fluida oppure della Celestial Nail art, ecco spuntare la combo più spumeggiante di sempre la quale vede la nuance più cool del momento in accoppiata a decori fantasiosi.

Smalto semplice color lavanda: il classico che ci piace

Una volta capito come mettere lo smalto e farlo durare poi, nessuno vieta di preferire la sua classica applicazione a gel o semipermanente laddove spunti la paura di un rapido ripensamento!

Campi di lavanda sulle unghie: quando il trend si prende alla lettera!

Questo è ciò che capita quando si prende una tendenza praticamente alla lettera: rischiano di spuntare campi di lavanda persino sulle unghie! Scherzi a parte, qui si tratta di vera e propria micro arte -micro pittura per essere professionali- ed è davvero amore a prima vista.

Che dici, rimarrai immune alla “Lavender Mania” o pensi di darle una possibilità?