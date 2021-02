1 di 4

Foto Pexels | Quang Nguyen Vinh

Il 19 marzo è ormai alle porte, e se volete preparare qualcosa di sfizioso ed originale, provate le nostre semplici ricette per realizzare dei dolci per la festa del papà. Per questa occasione potete preparare dei dolci tradizionali come le zeppole o i bignè di San Giuseppe e le ciambelle al vino, oppure, puntare sull’originalità e preparare dei dolci sfiziosi e divertenti come i muffin e le torte a forma di cravatta o superman. Come per tutti i regali basta il pensiero e qualsiasi dolce o torta deciderete di preparare il vostro papà ne sarà sicuramente felice.