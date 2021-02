Uno dei classici per la festa del papà è certamente la torta a forma di cravatta, questa ricetta è veramente semplicissima e quindi è perfetta per chi in cucina è una frana ma vuole lo stesso fare una sorpresa al proprio papà, ma senza mandarlo all’ospedale! Per realizzare la torta cravatta poaradossalmente non ci sarà neanche bisogno di accendere il forno perchè potreste anche usare un Pan di Spagna già pronto.

Ingredienti

Pan di Spagna 1 dose

Panna 500 ml

Coloranti alimentari

Glassa al cioccolato

Cuore di zucchero

succo di pera o liquore