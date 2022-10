Tra le ricette di base non può mancare quella del Pan di Spagna, uno degli impasti più famosi ed utilizzati sia per i dolci casalinghi che per quelli fatti in pasticceria. La consistenza morbida del pan di Spagna lo rende perfetto come dolce per la colazione, è ottimo da inzuppare nel latte, nel caffè o nel cappuccino, ma anche da mangiare solo o con un pò di marmellata o nutella. L’uso principe del Pan di Spagna è per fare le torte farcite, alla panna, al cioccolato e alle creme, assorbe bene i sapori e le farciture e diventa un tutt’uno delizioso da sciogliere in bocca.

Ingredienti

Farina 75 gr

Fecola di patate 75 gr

Sale 1 pizzico

Uova 5

Vanillina 1 bustina

Zucchero 150 gr